Abdülhamid Han'ın göreve başlaması Yunanistan'ı panikletti

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, Abdülhamid Han'ın ilk görevine uğurlaması Yunanistan'ı panikletti.

"TÜRKİYE PAYINI İSTİYOR"

Kathimerini gazetesi, Abdülhamid Han gemisinin göreve çıkışını haberleştirerek rotadaki belirsizliğin sona erdiğini belirtti. Aynı gazetede yayınladığı bir analizde "Türkiye, yıkıcı uluslararası gelişmelerin ortasında Abdülhamid Han sondaj kulesiyle kendine ait payı istiyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI"

CNN Yunanistan da Abdülhamid Han'ı manşetlerine taşıyarak "Yeni Türk meydan okumasına Atina'dan soğukkanlı yanıt- Erdoğan'ın bayramı sondaj kulesiyle başladı: Kimsenin iznine ihtiyacımız yok" ifadelerine yer verdi.

Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini "Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi" olarak tanımladı.

"BİZİM SİNİRLERİMİZLE OYNUYOR"

Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasıyla ilgili konuşan Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı Angelos Syrigos, "Erdoğan Abdülhamid Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor" ifadesini kullandı.

Yunan siyasetçi Syrigos ise sondaj gemisinin rotasının son ana kadar açıklanmadığını belirtip Türkiye'nin bir zafer belirtisi aradığını söyledi.

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ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: HİÇ KORKMASINLAR

Yunan medyası geminin Akdeniz'deki varlığından rahatsız olduklarını beyan ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler. Akdeniz'de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelir. Onlar anladı. Ama merak etmesinler, korkmasınlar." dedi.