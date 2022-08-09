Dünya Abdülhamid Hanın göreve başlaması Yunanistanı panikletti
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Abdülhamid Han'ın göreve başlaması Yunanistan'ı panikletti

Mersin'in Taşucu Limanı'nda bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle göreve başladı. Abdülhamid Han'ın göreve başlaması, Yunan medyasında 'Yeni Türk meydan okuması' olarak nitelendirildi. Konuyla ilgili konuşan Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı Angelos Syrigos ise, "Erdoğan Abdülhamid Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Abdülhamid Hanın göreve başlaması Yunanistanı panikletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, Abdülhamid Han'ın ilk görevine uğurlaması Yunanistan'ı panikletti.

"TÜRKİYE PAYINI İSTİYOR"

Kathimerini gazetesi, Abdülhamid Han gemisinin göreve çıkışını haberleştirerek rotadaki belirsizliğin sona erdiğini belirtti. Aynı gazetede yayınladığı bir analizde "Türkiye, yıkıcı uluslararası gelişmelerin ortasında Abdülhamid Han sondaj kulesiyle kendine ait payı istiyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI"

CNN Yunanistan da Abdülhamid Han'ı manşetlerine taşıyarak "Yeni Türk meydan okumasına Atina'dan soğukkanlı yanıt- Erdoğan'ın bayramı sondaj kulesiyle başladı: Kimsenin iznine ihtiyacımız yok" ifadelerine yer verdi.

Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini "Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi" olarak tanımladı.

"BİZİM SİNİRLERİMİZLE OYNUYOR"

  • Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasıyla ilgili konuşan Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı Angelos Syrigos, "Erdoğan Abdülhamid Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor" ifadesini kullandı.

Yunan siyasetçi Syrigos ise sondaj gemisinin rotasının son ana kadar açıklanmadığını belirtip Türkiye'nin bir zafer belirtisi aradığını söyledi.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: HİÇ KORKMASINLAR

Yunan medyası geminin Akdeniz'deki varlığından rahatsız olduklarını beyan ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler. Akdeniz'de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelir. Onlar anladı. Ama merak etmesinler, korkmasınlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' açıklamasında bulundu.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ilk sondajı için demir alıyor
OYNAT 01:51
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ilk sondajı için demir alıyor
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'de ilk sondajı için demir alıyor.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve uğurlanıyor
OYNAT 00:52
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve uğurlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni göreve uğurlamak üzere gemiye iniş yaptı.
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Abdülhamid Hanın göreve başlaması Yunanistanı panikletti

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