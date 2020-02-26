Dünya ABDye gitmeye çalışan göçmenlerden 318i yolda hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i yolda hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkelerinden geçen yıl ocak ayından bu yana ABD'ye gitmek üzere yola çıkan binlerce göçmenden 318'i hayatını kaybetti. Son 14 ayda Latin Amerika'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i öldü, 170'i ise kayıp.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meksika basınındaki haberlere göre, Honduras ve Guatemala Dışişleri Bakanlıklarından alınan istatistiklerde, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat kurmak için son 14 ayda ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı göçmenlerden 318'i yolda öldü.

  • Ölenlerin çoğunun Honduras ve Guatemala kökenli olduğu, öte yandan bu süre zarfında 170 göçmenin de kayıp olduğu bildirildi.

Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

  • ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" adı verilen mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.

Türkiye'nin ABD'nin sözde barış planına karşı duruşundan memnunuz
DÜNYA
Türkiye'nin ABD'nin sözde barış planına karşı duruşundan memnunuz
Malatyada deprem

Malatya'da deprem

​Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HTS kayıtları açıklanacak kel görünecek

HTS kayıtları açıklanacak kel görünecek

Kayıtlar açıklandığında, Türkiye'de çok farklı bir hava esecektir.
TürkiyeyiMasonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
Umre<br>ziyaretleri durduruldu

Umre
ziyaretleri durduruldu

Suudi Arabistan kararın koronavirüs nedeniyle alındığını duyurdu.
Dönersem görüşürüz

Dönersem görüşürüz

​Bindiği Türk malı ZPT ile 45 tonluk tankı kovaladı.
Rahmet gecesi

Rahmet gecesi

Tüm okurlarımızın Regaib Kandili mübarek olsun.
Karantina inadı

Karantina inadı

​İran'da vatandaşlar, şifa bulmak için türbelere yönlendiriliyor.
Hindistan’da hedef Müslümanlar

Hindistan’da hedef Müslümanlar

​Irkçı gruplar camilere, evlere ve işyerlerine saldırdı.
Sınıra sahra hastaneleri

Sınıra sahra hastaneleri

​14 günlük karantina süreci sınırda tamamlanacak.
PKK oğluma 2 yıl işkence yaptı

PKK oğluma 2 yıl işkence yaptı

​Evlat nöbeti sonucunda oğluna kavuşan anne, Yeni Şafak'a konuştu.
Erdoğan'ı<br>ben engellerim

Erdoğan'ı
ben engellerim

​İsrail seçimlerinde gündem Türkiye.
İtalyan Vali koronavirüse yakalandı

İtalyan Vali koronavirüse yakalandı

Karantina altına alınan Vali Fontana, 2 hafta süreyle gözlemlenecek.
10 bin gazinin yüzü gülecek

10 bin gazinin yüzü gülecek

​Torba yasa ile gazilerin sorunları giderilecek.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

​Wisconsin eyaletinde fabrikaya yapılan saldırıda 7 kişi öldü.
Müslümanlar katlediliyor

Müslümanlar katlediliyor

​Hindu milliyetçiler sokakları savaş alanına çevirdi.
2 askerimiz şehit oldu

2 askerimiz şehit oldu

​Bölgedeki rejim hedefleri derhal ateş altına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.