Aç bırakarak öldürüyor

İsrail’in tam abluka altına alarak yardım girişlerini durdurduğu Gazze’nin kuzeyinde, Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor. 24 gündür aralıksız bombalanan kuzey kesimlerde 200 binden fazla insanın umutsuz bekleyişi sürerken, Oxfam yetkilisi, son raporlarına ilişkin El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımında açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi.





GAZZE’NİN YÜZDE 96’SI AÇ

Oxfam'ın Gazze'deki Gıda Güvenliği ve Geçim Sorumlusu Mahmud Elsaqqa, Gazze'nin kuzeyinde bazı Filistinlilerin açlıktan "öldüğü" ve önümüzdeki günlerde daha fazla insanın öleceği uyarısında bulundu. Bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşları, Gazze nüfusunun yaklaşık %96'sının yüksek düzeyde gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. UNICEF'e göre, 10 çocuktan dokuzu büyüme ve gelişme için ihtiyaç duyduğu beslenmeden yoksun.





50 BİN ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLECEK

BM, İsrail'in savaş başladığından beri Gazze’ye girecek gıda yardımının yüzde 83'ünü engellediğini açıkladı. Beş yaş altı yaklaşık 50 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyacı olduğu vurgulandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İsrail'in Kuzey Gazze'deki askeri operasyonlarının yol açtığı yıkım ve yoksunluklar, Filistin halkına hayatı yaşanmaz hale

getiriyor” dedi.





BM GÖZETİMİNDE SOYKIRIM

BM Filistin raportörü Francesca Albanese, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Gazze'nin tüm halkı, gözetimimiz altında ilan edilen ve yürütülen bir soykırımda ölme riskiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise İsrail’in dayattığı tahliye emirlerinin ve kuzeye temel ihtiyaç malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamaların sivil halkı "korkunç koşullar" içinde bıraktığını kaydetti. Açıklamada, "Birçok sivil şu anda çatışmalar, yıkımlar veya fiziksel kısıtlamalar nedeniyle sıkışıp kaldığı için hareket edemiyor ve artık temel tıbbi bakıma bile erişemiyor" denildi.





3 HAFTADA 1000 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de İsrail ordusunun 3 haftadır Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 1000 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'da en az 100 bin kişinin abluka ve saldırılara maruz kaldığını belirtti. İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere yardım götürmeye çalışan herkesi öldürdüğünü ifade eden Basal, İsrail'in uluslararası toplumun suskunluğunu kullanarak Gazze'nin kuzeyinde "etnik yok etme" politikası uyguladığını ifade etti.











