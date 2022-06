Afganistan 5,9’la yıkıldı: En az bin ölü, bin 500 yaralı

Afganistan, son 20 yıldaki en ölümcül depremle sarsıldı. Paktika vilayetinde önceki gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az bin kişi hayatını kaybederken, bin 500’den fazla kişi de yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında yaşanan deprem, en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesini etkiledi.

Paktika’da yüzlerce evin yıkıldığı, binlerce insanın enkaz altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil’den bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti. Ülkede 2002 yılı Mart ayında meydana gelen depremde bin 100 kişi, Mayıs 1998’deki depremde de 4 bin 700 kişi yaşamını yitirmişti.

EVLERİN YÜZDE 70’İ YIKILDI

Deprem Hindistan, Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerde hissedilirken; Pakistan’da bir kişi, odasının tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, depremde en çok hasar gören Paktika’nın Gayan ilçesinde evlerin yüzde 70’inin yıkıldığını veya hasar gördüğünü bildirdi.

YÜZLERCE KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Paktika Kültür ve Bilgi Dairesi Başkanı Muhammed Emin Huzeyfe, eyaletin Geyan, Zerok, Barmal ve Naka ilçelerinde yıkımın büyük olduğunu, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Afgan basını, depremin vurduğu bölgenin gelişmemiş olması sebebiyle yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu bildirdi. Yerel gazeteci Ali Latifi de merkeze uzak noktadaki bu bölgeye ulaşmanın çok zor olduğunu ve hastaların helikopterlerle taşındığını kaydetti. Latifi, altyapı zayıf olduğu için arama kurtarma çalışmalarının istenen düzeyde ilerleyemediğini ifade etti.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Muhammed Hasan Ahund, yardım çalışmalarını koordine etmek için cumhurbaşkanlığı sarayında acil toplantı düzenledi. Üst düzey Taliban yetkililerinden Enes Hakkani de uluslararası yardım talebinde bulundu. Hükümetin kapasitesi dahilinde çalıştığını belirten Hakkani, “Uluslararası toplum ve yardım kuruluşlarının da bu korkunç durumda insanlarımıza yardım edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya ve ciddi hasara yol açmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Halihazırda Afganistan’da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardımların sevk edildiği kaydedilen açıklamada, “Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Afgan halkının acısını paylaşıyoruz” açıklaması yaptı.

