Afganistan'da heyelan: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Armutalan Mahallesi'nde de elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcımlar oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.