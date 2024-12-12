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Afganistan'da intihar saldırısı: Bakan Vekili Hakkani hayatını kaybetti

Afganistan'da intihar saldırısı: Bakan Vekili Hakkani hayatını kaybetti

09:2412/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
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Afganistan'da bakanlık binasına düzenlenen intihar saldırısında Halilurrahman Hakkani öldü.
Afganistan'da bakanlık binasına düzenlenen intihar saldırısında Halilurrahman Hakkani öldü.

Afganistan geçici hükümetinde Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili olarak görev yapan Halilurrahman Hakkani’nin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan
geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani, dün öğleden sonra bakanlık binasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Hakkani ile çok sayıda Taliban mensubu da yaşamını yitirmişti.


Afganistan yönetimi Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıyla ilgili açıklamasında terör örgütü DEAŞ'ı işaret etmişti.


DEAŞ üstlendi


Afganistan yönetimi, olayın faili olarak tanımlanan kişinin bakanlık binasına girdiği ana ait kayıtları basınla paylaşarak, bu kişinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu duyurmuştu.


Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı üstlendiğini duyurdu.


ABD başına 5 milyon dolar ödül koymuştu


Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de saldırıyı kınamıştı.


Hakkani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana öldürülen en üst düzey Afgan yönetici oldu.


ABD, Hakkani'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.


Hakkani kimdir?


58 yaşındaki Halilurrahman Hakkani, Afganistan'ın önemli siyasi oluşumlarından Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin kardeşi ve Hakkani grubunun şu anki lideri Siraceddin Hakkani’nin de amcası.


Hakkani, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen yönetim değişikliği sonrası Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığına atandı.


Sürekli silahıyla gezdiği bilinen Hakkani'nin, Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinde önemli askeri ve siyasi rolü bulunuyor.


ABD tarafından, terör saldırılarından sorumlu tutulan Hakkani'nin bulunması için 5 milyon dolar ödül konulmuştu.




#Afganistan
#Hakkani
#DEAŞ

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