Afganistan'da Taliban Balahisar Kalesi'ni ele geçirdi: Saldırıda 21 kişi ödlü 5 kişi esir alındı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, dostları ve müttefikleriyle birlikte terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadeleye devam ettiğini vurguladı. Altun, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı" dedi.