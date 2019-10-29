Dünya Afganistanda Taliban Balahisar Kalesini ele geçirdi Saldırıda 21 kişi ödlü 5 kişi esir alındı
ASYA

Afganistan'da Taliban Balahisar Kalesi'ni ele geçirdi: Saldırıda 21 kişi ödlü 5 kişi esir alındı

Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde Balahisar Kalesi'ne düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Taliban'dan Afganistan'ı sarsan saldırı
Taliban'dan Afganistan'ı sarsan saldırı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesine düzenlediği saldırıda 21 kişinin öldüğü bildirildi.

KALENİN KONTROLÜ TALİBAN'IN ELİNE GEÇTİ

Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.

  • Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

Balahisar Kalesi

Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.
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