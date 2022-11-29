Dünya Afrikanın en zengin kadını Isabel dos Santos için yakalama kararı
AFRİKA

Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos için yakalama kararı

Angola mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos için hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle yakalama kararı çıkartıldı.

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Haber Merkezi AA
Afrikanın en zengin kadını Isabel dos Santos için yakalama kararı
Isabel dos Santos

Angola Haber Ajansının (ANGOP) haberine göre, Başsavcı Helder Pitta Groz, soruşturma kapsamında daha önce defalarca ifadeye çağrılan Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Interpol'e bildirildi

Groz, kamu petrol şirketi Sonangol'u yönettiği sırada yolsuzluk ve zimmetine para geçirmekle suçlanan Santos'un yakalanması için Interpol'e başvurduklarını bildirdi.

Afrika'nın en zengin kadını gösterilen Santos, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığını ve saklanmadığını belirtmişti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

Isabel dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı 38 yıl tek başına yönetmişti.

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