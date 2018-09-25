Afrin’de fabrika atağı

Bölgede önemli oranda istihdama katkı sağlayan çeşitli atölyeler ve fabrikalar kuruldu ve yenileri kurulmaya devam ediyor. Dokumacılık kurslarından mezun olan Suriyeli kadınlar tekstil konusunda teşvik edildi. Terör örgütünün işgalindeyken kapatılan tekstik atölyeleri yeniden kuruldu. Türkiye'nin güvenliği sağladığı bölgelerde Afrinliler tekstil atölyelerini üretime soktu. Yerel halka konfeksiyon ürünleri üreten atölyelerin müşterileri arasında sürpriz kişiler de dikkat çekiyor.

TÜRKLER DE ALIYOR

Bölgede görev yapan Türk kolluk güçlerinin de kılık kıyafet ihtiyaçlarını bu atölyelerden temin ettiği öğrenildi. Türk güvenlik güçlerinin verdiği siparişlerin de bölgenin kalkınmasında olsa önemli olduğu vurgulanıyor. Zeytinlikleri ile ünlü Afrin’de, bu alanda atılan adımlar da dikkat çekiyor. Zeytinlerin işlenmesi ve gelir getirmesi için fabrikalar kurulması da planlanıyor. Türkiye sınırından Afrin'e yol çalışması da devam ediyor. Ticari hareketlilik için büyük önem taşıyan ve savaştan hasar gören yollar tamir edilirken ulaşım ağına yenileri ekleniyor.

DÜNYA PKK Kerkük'e sızıyor