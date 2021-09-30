Dünya Akaryakıt krizi Cristiano Ronaldoyu da vurdu Tek damla benzin alamadı
AVRUPA

Akaryakıt krizi Cristiano Ronaldo'yu da vurdu: Tek damla benzin alamadı

Akaryakıt krizinin giderek büyüdüğü İngiltere'de, kriz Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu da vurdu. Ronaldo'nun yakıt istasyonunda 7 saat bekleyen şoförü ve korumaları tek damla benzin alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Diğer
Akaryakıt krizi Cristiano Ronaldoyu da vurdu: Aracına tek damla benzin alamadı
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İngiltere ile Avrupa Birliği arasında 50 yıldır süren birlikteliğin 2021 yılının başında sonlanmasıyla, İngiltere'de ticari kriz giderek büyüdü. Brexit sonrası AB vatandaşı TIR ve kamyon şoförü sürücülerinin sayısının azalmasıyla akaryakıt kriziyle karşı karşıya kalan İngiltere'de, kriz Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu da etkiledi.

ŞOFÖRÜ 7 SAAT BOŞUNA BEKLEDİ

Coca Cola karşıtı eylemiyle hatırlanan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Ronaldo'nun özel şoförü, benzin almak için Manchester kentinde bir benzinliğe gitti. Uzun kuyrukların oluştuğu benzinlikte yaklaşık 7 saat bekleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan ayrılmak zorunda kaldı.

Öğleden sonra 14.20 civarında benzin istasyonunda görüntülenen 220 bin pound değerindeki Bentley marka lüks araç, akşam saat 21.00 sularına kadar benzinlikte bekledi. Yaklaşık 7 saat bekleyen araç, hiçbir çalışanın ilgilenmemesinin ardından amacına ulaşamadan geri döndü.

"ZENGİN OLMASINA RAĞMEN BU KRİZDE AYNI GEMİDEYİZ"

O dakikalarla ilgili olarak The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Cristiano Ronaldo o kadar zengin olmasına rağmen bu krizde bizimle aynı gemide" dedi. Aynı kişi "Ronaldo'nun şoförü ve korumaları saatlerce benzin alabilmek için beklediler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Çekip gittiler. Adamlardan ikisi yağmur altında saatlerce beklemekten bıkmış gözüküyordu" diye konuştu.

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