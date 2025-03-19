Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 6 ölü 40 kayıp

İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalyan Mali Polisi ve İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının, Lampedusa Adası'nın batısındaki Lampione Adası açıklarında alabora olan bir düzensiz göçmen botundan dün 6'sı erkek 4'ü kadın toplam 10 kişiyi kurtardığı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı belirtildi.

Kurtarıldıktan sonra Lampedusa Adası'na taşınan göçmenler, verdikleri ifadede, botta 40 kişinin daha olduğunu ve bu kişilerin denizde kaybolduğunu belirtti.

Bu ifadeler doğrultusunda İtalyan güvenlik güçleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.Göçmenlerin, Tunus'un Sfaks kentinden 16 Mart'ta 56 kişi olarak hareket ettikleri belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-18 Mart döneminde Akdeniz'i aşarak ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 8 bin 743 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 8 bin 630 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 17 Mart'a kadar olan dönemde, 140 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, İtalya'da 2023'ten bu yana yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası oluyor. Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerindeki yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.







