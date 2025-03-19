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ABD'den Venezuela'ya tehdit: 'Sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul edeceksin'

ABD'den Venezuela'ya tehdit: 'Sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul edeceksin'

10:4519/03/2025, Çarşamba
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmemesi durumunda, Venezuela'ya daha ağır ek yaptırımlar uygulayacakları uyarısında bulundu.

Rubio, X sosyal medya hesabından, ABD'deki Venezuelalı düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hakkında açıklama yaptı. Venezuela'nın sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmekle yükümlü olduğunu savunan Rubio, bu konunun tartışmaya veya müzakereye kapalı olduğunu belirtti.Rubio, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimi, mazeretsiz şekilde sınır dışı uçuşlarını kabul etmediği sürece ABD ek, ağır ve giderek artan yaptırımlar uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerden 177'sini 22 Şubat'ta, 242'sini de 25 Şubat'ta ülkeye geri getirmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirerek "İletişim kanallarına zarar verdiler. Ben bu kanalları açık tutmaya çalışıyorum çünkü yalnızca göçmen oldukları için hapsedilen ve haksız yere zulme uğrayan tüm Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.



#ABD
#ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
#Sınır Dışı
#Venezuela
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