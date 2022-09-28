Akdeniz'deki tekne faciasından kurtulanlar Esed rejiminin eline düştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’ye sert çıktı: Teröristlerin izi HDP ya da CHP’ye çıkıyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Mersin’de polisi şehit eden teröristi geçmişte “gazeteci” diyerek savunan CHP’ye sert çıktı: Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP ya CHP’nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar. HDP’yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır.