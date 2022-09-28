Dünya Akdenizdeki tekne faciasından kurtulanlar Esed rejiminin eline düştü
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Akdeniz'deki tekne faciasından kurtulanlar Esed rejiminin eline düştü

Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı, pazartesi teslim edilen son cenazeyle 99'a çıktı. Tekne faciasından sağ kurtulanlar ise Esed rejiminin eline düştü.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Akdenizdeki tekne faciasından kurtulanlar Esed rejiminin eline düştü
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Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı, pazartesi teslim edilen son cenazeyle 99'a çıktı. Tekne faciasından sağ kurtulanlar ise Esed rejiminin eline düştü. Suriye Tartus'taki Al-Basel Hastanesi'nde tedavi gören 27 kişi, taburcu olduktan sonra rejim güçlerince gözaltına alındı. Tartus'taki “Al-Basel Hastanesi” Genel Müdürü Dr. İskender Ammar, tekne kazasından kurtulanların tümünün sağlık durumları düzeldikten sonra hastaneden ayrıldıklarını doğruladı. Merkezi Londra'da bulunan “Suriyeli Filistinliler Dayanışma Grubu” da Suriyeli ve Filistinlilerin hastaneden ayrılır ayrılmaz gözaltına alındığını duyurdu. Suriyeli ve Filistinlilerden oluşan grubun nereye götürüldüğü bilinmiyor.

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