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'Akılalmaz' deyip açık çağrı yaptı: ABD'li ünlü şarkıcının paylaşımı tüm dünyada gündem oldu

'Akılalmaz' deyip açık çağrı yaptı: ABD'li ünlü şarkıcının paylaşımı tüm dünyada gündem oldu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:338/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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ABD'li ünlü şarkıcı Gazze'deki zulme sessiz kalmadı
ABD'li ünlü şarkıcı Gazze'deki zulme sessiz kalmadı

ABD'li ünlü şarkıcı Gazze'deki zulme sessiz kalmadı. "Her gün Filistin için dua ediyorum" diyerek savaşın ortasında kalan masum sivillere dikkat çeken Lana Del Rey, “Masum insanların öldürülmesini izlemek çok zor. Bu, uzun süredir devam eden ve anlaması güç bir çatışma. Hâlâ bir çözüm bulunamamış olması yürek burkucu ve akıl almaz” sözleriyle vicdanlara seslendi. Ünlü şarkıcının sözleri dünya çapında yankı uyandırdı.

Filistin’de yaşanan sivil ölümleri dünya çapında vicdanları sızlatırken, sesini yükseltenler arasında bu kez dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Lana Del Rey yer aldı. Sanatçı, sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı bir yorumla Gazze’de yaşananlara dikkat çekti.


"Filistin için her gün dua ediyorum" diyen Del Rey, bölgede barışın hâkim olması için umut taşıdığını belirtti. Açıklamasında, "Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım" sözleriyle geçmişteki barış girişimlerine dair inancını da hatırlattı.

Sanatçı, yaşananları yakından takip ettiğini vurgularken, özellikle sivillerin hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı da şu sözlerle ifade etti:
  • Evet, elbette her gün Filistin için dua ediyoruz. Tüm milletler arasında barış diliyorum ve İsrail-Filistin çatışmasına dair tüm haberleri sürekli takip ediyorum. Barış anlaşmasına yaklaşmışken çok umutlanmıştım. Bu, uzaktan haberleri izlerken en büyük dileğimdi. Savaş suçlarıyla öldürülen masum kurbanları izlemek her zaman zordur. Tüm insanları memnun edecek bir ifade şekli bulmak asla kolay değildir ama bu benim kişisel gerçeğim. Siyasi olarak da gelişmeleri takip ediyorum ve ateşkes için çok umutluyum. Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve anlaması oldukça zor; üzerine çok düşündüm. Bu kadar uzun süredir bir çözüm bulunamaması yürek burkucu ve akıl almaz.

Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı ve çok sayıda destek mesajı aldı. Hayranları, Lana Del Rey’in sesiyle değil sadece müziğiyle değil, vicdanıyla da insanlara dokunduğunu belirtti.



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