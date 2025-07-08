'Akılalmaz' deyip açık çağrı yaptı: ABD'li ünlü şarkıcının paylaşımı tüm dünyada gündem oldu

Evet, elbette her gün Filistin için dua ediyoruz. Tüm milletler arasında barış diliyorum ve İsrail-Filistin çatışmasına dair tüm haberleri sürekli takip ediyorum. Barış anlaşmasına yaklaşmışken çok umutlanmıştım. Bu, uzaktan haberleri izlerken en büyük dileğimdi. Savaş suçlarıyla öldürülen masum kurbanları izlemek her zaman zordur. Tüm insanları memnun edecek bir ifade şekli bulmak asla kolay değildir ama bu benim kişisel gerçeğim. Siyasi olarak da gelişmeleri takip ediyorum ve ateşkes için çok umutluyum. Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve anlaması oldukça zor; üzerine çok düşündüm. Bu kadar uzun süredir bir çözüm bulunamaması yürek burkucu ve akıl almaz.