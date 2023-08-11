Alabora olan Arakanlı mülteci teknesinde can kaybı sayısı 23'e yükseldi.

Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e çıktı.





BBC'nin haberine göre, kurtarma ekibinin yaptığı açıklamada, mülteci teknesinin 7 Ağustos'ta alabora olması sonucu bulunan cesetlerin 13'ünün kadın, 10'unun erkek Arakanlı Müslüman mülteciye ait olduğu kaydedildi.





Kazadan kurtulanların yaptığı açıklamada, mültecilerin kaçakçılara kişi başı 4 bin dolar ödediği ve kaçakçıların ödemeyi aldıktan sonra tekneyi terk ettiği belirtildi.





Arakanlı Müslüman mültecilerin, Myanmar'daki zulümden ve Bangladeş'teki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçtığı aktarıldı.





Yetkililer, ölü sayısının 23'e yükseldiği kazada 30 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.





Malezya'ya gitmek için yola çıkan, 58 kişinin bulunduğu tekne, pazartesi günü Arakan eyaletinin yakınlarında fırtınaya maruz kalarak alabora olmuştu.









Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.





Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından ve Myanmar'dan kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.











