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Myanmar’da tekne faciası: Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı 17 ölü 33 kayıp

Myanmar’da Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı. Sittwe polisi teknedeki 58 kişiden 33’ünün kayıp durumda olduğunu belirterek, “Fırtınaya yakalandılar ve tekne büyük dalgalar arasında battı" ifadelerini kullandı. Kurtarma vakfı ve polisin başlattığı arama-kurtarma çalışmaları devam ederken teknede bulunan en az 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

16:26 . 10/08/2023 Perşembe
IHA
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü 33 kayıp

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü 33 kayıp

Myanmar’da Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi kayboldu.
Myanmar’dan Malezya’ya gitmek üzere 7 Ağustos’ta yola çıkan Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekne, Bengal Körfezi’nde alabora oldu. Shwe Yaung Matta adlı kurtarma vakfında görevli Byar La, şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Latt, kurtarılan 8 kişinin ise karakola götürüldüğünü aktardı. Sittwe polisi ise teknedeki 58 kişiden 33’ünün kayıp durumda olduğunu belirterek, “Fırtınaya yakalandılar ve tekne büyük dalgalar arasında battı" ifadelerini kullandı. Kurtarma vakfı ve polisin başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Her yıl binlerce Arakanlı Müslüman, Müslümanların çoğunlukta olduğu Malezya ve Endonezya’ya gitmek üzere Bangladeş ve Myanmar’daki kamplardan ayrılarak tehlikeli rotalarda hayatlarını riske atıyor.


#Myanmar
#tekne faciası
#arakanlı müslümanlar
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