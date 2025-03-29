Alevler kontrol altında

Güney Kore'deki orman yangınları 1 haftanın ardından kontrol altına alındı. Ülkenin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve "Güney Kore’de şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirilen orman yangınları neredeyse söndürüldü. Yonhap'ın haberine göre, yangınlar birçok insanın ölümüne sebep olurken, aynı zamanda geride çok büyük hasar bıraktı. Servis, başkent Seul'ün neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 48 bin hektar ormanlık alanın yandığını duyurdu. Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Uiseong ve diğer bölgelerdeki orman yangınlarının kontrol altına alınması için yaklaşık 5 bin 580 personel, 86 yangın söndürme helikopteri, 569 itfaiye aracı görevlendirildi.