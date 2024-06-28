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Dünya

Alman kamu televizyonlarından tepki çeken 'Türkiye' kararı

Türkiye, EURO 2024 Son 16 Turu'nda 2 Temmuz akşamı Avusturya ile karşılaşacak. Alman devlet televizyonları ARD ile ZDF, Leipzig şehrinde oynanacak müsabakayı canlı yayınlamama kararı aldı. Üç ayda bir kez 30 Euro radyo ve televizyon vergisi toplayan fakat yaklaşık 4 milyon Türk vatandaşını mağdur eden Almanya'nın kararı tepkiyle karşılandı.

21:27 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 22:04 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Alman kamu televizyonlarının Türkiye'nin maçını ücretsiz yayınlamama kararı, ülkede infiale neden oldu.
Alman kamu televizyonlarının Türkiye'nin maçını ücretsiz yayınlamama kararı, ülkede infiale neden oldu.
AHMET ÖZAY

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu Portekiz'in ardından ikinci sırada bitirerek Son 16 Turu'na katılmaya hak kazandı.

Milli Takım'ın sıradaki rakibi ise Avusturya oldu. 2 Temmuz 2024 tarihinde Leipzig’de oynanacak müsabakayı Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF yayınlamama kararı aldı.

4 milyon Türk vergisini ödediği halde Türkiye'yi TV'den ücretsiz şekilde izleyemeyecek

Yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın bulunduğu Almanya’da,
üç ayda bir kez olmak üzere devlet kanalları ARD ve ZDF’e yaklaşık 30 Euro Radyo Televizyon vergisi ödeniyor.
Yani Almanya’daki Türkler, yılda 120 milyon televizyon vergisi ödedikleri halde maçı devlet kanallarında izleyemeyecekler.

Maç, ücretli yayınlar yapan Paytv'den yayınlanacak.

İnfiale neden oldu: Türkler protestoya hazırlanıyor

Devlet televizyonlarının kararı Almanya’da Türkler arasında büyük bir infiale neden oldu.

Almanya'daki vatandaşlar, kamu televizyonlarının bu kararını protestoya hazırlanıyorlar.



#Almanya
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#ARD
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#Avusturya
#EURO 2024
38 dakika önce
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