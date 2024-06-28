Alman kamu televizyonlarından tepki çeken 'Türkiye' kararı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu Portekiz'in ardından ikinci sırada bitirerek Son 16 Turu'na katılmaya hak kazandı.
Milli Takım'ın sıradaki rakibi ise Avusturya oldu. 2 Temmuz 2024 tarihinde Leipzig’de oynanacak müsabakayı Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF yayınlamama kararı aldı.
4 milyon Türk vergisini ödediği halde Türkiye'yi TV'den ücretsiz şekilde izleyemeyecek
Maç, ücretli yayınlar yapan Paytv'den yayınlanacak.
İnfiale neden oldu: Türkler protestoya hazırlanıyor
Devlet televizyonlarının kararı Almanya’da Türkler arasında büyük bir infiale neden oldu.
Almanya'daki vatandaşlar, kamu televizyonlarının bu kararını protestoya hazırlanıyorlar.