Dünya Almanlardan Selahattin Demirtaşa İnsan Hakları ödülü
AVRUPA

Almanlardan Selahattin Demirtaş'a 'İnsan Hakları' ödülü

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya'nın Weimar Belediyesi tarafından "2021 İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü. Türkiye'de bir Kürt sorununun olduğunun vurgulandığı törende, Demirtaş'ın, 'Demokratik çözüm, demokratikleşme, inanç özgürlüğü ve Türkiye'de insanların dil, kültür ve siyasi açıdan eşitliği konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle' ödülü aldığı vurgulandı. Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da törene katılarak Demirtaş'ı öven bir konuşma yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanlardan Selahattin Demirtaşa İnsan Hakları ödülü
Selahattin Demirtaş

Weimar Belediye Meclisi tarafından her yıl, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde verilen "Weimar İnsan Hakları Ödülü" terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a layık görüldü.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre; törende konuşma yapan Weimar Belediye Başkanı Peter Kleine, 'Kürt sorununa demokratik çözüm, demokratikleşme, inanç özgürlüğü ve Türkiye'de insanların dil, kültür ve siyasi açıdan eşitliği konusunda gösterdiği çabalar' nedeniyle Demirtaş'ın ödüle layık görüldüğünü söyledi.

ALMAN BAKAN DA TÖRENDE: 'DOSTUM DEMİRTAŞ'

6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi ve 37 kişinin katledilmesinden sorumlu tutulan Demirtaş'a verilen ödülün törenine, Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da katıldı.

Alman Bakan, törende bir de konuşma yaparak Demirtaş'tan 'dostum' olarak bahsetti.

Roth, "Demirtaş cesarete sahip, kalbi olan, sıcak kalpli ve zeki bir siyasetçi, bir insan hakları savunucusu ve demokrat. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir umut." diye konuştu.

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