Almanya bin tanksavar ve 500 Stinger füzesini Ukrayna’ya gönderecek

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek "Silahlar en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna'nın yanındandır." görüşünü paylaştı.

Hükümetin, Ukrayna'ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.

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