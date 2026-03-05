Almanya: "İran da dahil hiçbir ülkede rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere katılmıyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayacaklarını belirterek, "Almanya bu savaşa katılmıyor. Ayrıca İran da dahil olmak üzere hiçbir ülkede rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere de katılmıyoruz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Berlin’de bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Popşoi ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı, İran’daki son durum ve Avrupa Birliği odaklı konuları ele aldıklarını belirtti. Moldova’nın Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya’nın dezenformasyonuna maruz kaldığına işaret eden Wadephul, Moldova hükümetinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Wadephul, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ve bununla bağlantılı olarak tüm komşularına yönelik tehdidin Almanya’nın güvenlik politikasının bir numaralı konusu olmaya devam ettiğini söyledi. Alman bakan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve bu operasyonlara ülkesinin katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya, "Federal hükümet bu savaşa katılmıyor. Bu durum böyle kalacak ve biz de herhangi bir ülkede, İran da dahil olmak üzere rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere katılmıyoruz. İran halkının sonunda kendi geleceğini eline alıp bu rejimi belki de yenebilecek duruma gelmesine güvenmek zorundayız. Ancak bariz nedenlerden dolayı Almanya’nın alabileceği önlemler olamaz" diye konuştu.
Johann Wadephul, Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan Almanların tahliyelerine başlandığını ve ilk uçağın Almanya’nın Frankurft kentine sabah saatlerinde ulaştığını belirterek, benzer operasyonların devam edeceğini söyledi.
"Ukrayna’nın yeniden inşa çabalarına aktif olarak katkıda bulunmak istiyoruz"
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi ise, Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren ülkesinin Ukrayna vatandaşlarına insani yardım sağladığını hatırlattı. Popşio, "Biz dayanışmacı bir ortağız ve öyle kalacağız. Aynı zamanda Ukrayna’nın yeniden inşa çabalarına aktif olarak katkıda bulunmak ve bölgesel konumumuzu kullanarak lojistik ve ekonomik bir rol oynamak istiyoruz" diye konuştu.
Savunma bakanı da savaşa katılmayacaklarını söylemişti
Öte yandan, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da dün Alman Federal Meclisi’nde yaptığı açıklamada, İran’ı hedef alan ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına katılmayacaklarını belirterek, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini söylemişti. Bakan Pistorius, "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak" ifadelerini kullanmıştı.