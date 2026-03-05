Almanya: "İran da dahil hiçbir ülkede rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere katılmıyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Berlin’de bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Popşoi ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı, İran’daki son durum ve Avrupa Birliği odaklı konuları ele aldıklarını belirtti. Moldova’nın Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya’nın dezenformasyonuna maruz kaldığına işaret eden Wadephul, Moldova hükümetinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Wadephul, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ve bununla bağlantılı olarak tüm komşularına yönelik tehdidin Almanya’nın güvenlik politikasının bir numaralı konusu olmaya devam ettiğini söyledi. Alman bakan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve bu operasyonlara ülkesinin katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya, "Federal hükümet bu savaşa katılmıyor. Bu durum böyle kalacak ve biz de herhangi bir ülkede, İran da dahil olmak üzere rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere katılmıyoruz. İran halkının sonunda kendi geleceğini eline alıp bu rejimi belki de yenebilecek duruma gelmesine güvenmek zorundayız. Ancak bariz nedenlerden dolayı Almanya’nın alabileceği önlemler olamaz" diye konuştu.