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Dünya Almanya ve Fransa Rusyanın "doğal gazda rubleyle ödeme" talebini reddetti
AVRUPA

Almanya ve Fransa Rusya'nın "doğal gazda rubleyle ödeme" talebini reddetti

Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, başkent Berlin'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştular.

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Haber Merkezi AA
Almanya ve Fransa Rusyanın gazda rubleyle ödeme yapılması talebini reddetti
Almanya ve Fransa, Rusya'nın "gazda rubleyle ödeme yapılması" talebini reddetti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın "Rus doğal gazı konusunda Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi de dahil olmak üzere tüm senaryolara" hazır olduğunu vurguladı.

Putin'in Rus gazı ödemelerinin rubleyle ödenmesi konusunda "şantajını" kabul etmeyeceklerini belirten Habeck, söz konusu ödemelerin avro ile yapılacağını bildirdi.

Fransa ve Almanya'nın günlük olarak koordine olacağını ifade eden Habeck, "Rusya'nın Avrupa'yı bölme çabalarının başarısız" olacağını savundu.

Habeck, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarındaki boşlukların kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Fransa ve Almanya, Avrupa'ya Rusya'dan gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlanıyor"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa ve Almanya'nın Avrupa'ya Rusya'dan gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlandığını, iki ülkenin Moskova'nın talebini reddettiğini söyledi.

Le Maire, Rusya ile avro olarak yapılan gaz sözleşmelerinin avro olarak ödeneceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek.

Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank’ta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bildirildi.

Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." ifadesini kullanmıştı.

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