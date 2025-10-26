Yeni Şafak
Almanya'da artan kuş gribi vakalarından dolayı 400 binden fazla hayvan itlaf edildi

22:0726/10/2025, Pazar
AA
Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında 2 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Almanya'da artan kuş gribi vakaları nedeniyle 30 çiftlikte 400 bin kanatlı hayvan itlaf edildi, en büyük kayıplar Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da yaşandı. Brandenburg’un Markisch-Oderland bölgesinde 130 bin hayvanın daha itlaf edileceği açıklandı.

Almanya'da artan kuş gribi vakaları nedeniyle şu ana kadar 400 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi.

Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi vakalarının, en şiddetli yaşandığı yıl olan 2021'deki rakamlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Almanya'da 30 çiftlikte 400 bin tavuk, ördek, kaz ve hindinin itlaf edilip ardından imha edildiği durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin imkansız olduğu belirtildi.

Şimdiye kadarki en büyük kayıplar Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da kaydedildi.

Brandenburg'daki Markisch-Oderland bölgesi, kuş gribi nedeniyle 130 bin hayvanı daha itlaf edeceğini duyurdu.

Aynı bölgede daha önce 150 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti.

Özellikle Brandenburg'un kuzeybatısındaki Linumer Teichland bölgesinde toplu turna ölümleri yaşandığı aktarıldı.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında 2 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.


