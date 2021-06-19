Dünya Almanyada çöpten tarih çıktı İkisi de 17 yüzyıla ait
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Almanya’da çöpten tarih çıktı: İkisi de 17. yüzyıla ait

Almanya’da bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. İlk incelemelere göre tabloların orijinal olduğu tespit edildi. Köln polisi, esrarengiz olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da çöpten tarih çıktı: İkisi de 17. yüzyıla ait
Eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti’ye ait olduğu öne sürüldü.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti’ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, 1627-1678 yılları arasında Hollanda’da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten’e ait olan tabloda kırmızı şapkalı bir çocuğun portresinin yer aldığını kaydetti. Diğerinin ise 1625-1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti’nin 1665’te kendi portresini yaptığı bir eser olduğu ifade edildi.


Köln polisi eserlerin sahibini bulmaya çalışırken, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

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