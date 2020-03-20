Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs, nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47’ye yükseldi.

Berlin’de koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Tespit edilen toplam vaka sayısının 17 bin 372’ye ulaştığı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiği ülkede, başkent Berlin’de de virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 95 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

DÜNYA Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 246 bini geçti

Merkel, Portekizli mevkidaşı ile koronavirüs görüştü



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile, Avrupa’da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada, iki liderin virüsün yayılması konusunda alınacak önlemler ve virüsün yol açtığı krizin Avrupa Birliği için ekonomik sonuçları hakkında görüştükleri ifade edildi.

DÜNYA Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 10 bini aştı