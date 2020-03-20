Dünya Almanyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 47ye yükseldi
KORONAVİRÜS

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi - Almanya'da koronavirüste son durum

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Almanya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükselirken, başkent Berlin’de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile koronavirüs önlemleri konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs, nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47’ye yükseldi.

Berlin’de koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Tespit edilen toplam vaka sayısının 17 bin 372’ye ulaştığı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiği ülkede, başkent Berlin’de de virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 95 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

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Merkel, Portekizli mevkidaşı ile koronavirüs görüştü


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile, Avrupa’da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada, iki liderin virüsün yayılması konusunda alınacak önlemler ve virüsün yol açtığı krizin Avrupa Birliği için ekonomik sonuçları hakkında görüştükleri ifade edildi.

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