Almanya'da kurulan koalisyon hükümetinin oy oranı azaldı.

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için "çok önemli" bir şirket olarak sınıflandırırken, rekabet karşıtı davranışı daha erken bir aşamada yasaklamak amacıyla Apple için daha sıkı rekabet denetimi getirileceğini bildirdi.