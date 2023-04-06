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Dünya

Almanya'da kurulan koalisyon hükümetinin oy oranı azaldı

Almanya'da yapılan ankete göre, koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranları azaldı. Ankete katılanların yüzde 68'inin hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını, sadece yüzde 26'sının memnun olduğunu ifade ettiği belirtildi.

12:28 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Almanya'da kurulan koalisyon hükümetinin oy oranı azaldı.

Almanya'da kurulan koalisyon hükümetinin oy oranı azaldı.

Almanya'da yapılan ankete göre, koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranları azaldı.


YouGov adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaklaşık 2 bin kişiyle yaptığı ankete göre, hükümeti oluşturan partilerin oy oranı yüzde 41'e geriledi.


SPD'nin oy oranının yüzde 20'ye, FDP'nin ise yüzde 6'ya gerilediği, Yeşiller'in ise yüzde 15 oy oranını koruduğu ifade edildi.


Ankete katılanların yüzde 68'inin hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını, sadece yüzde 26'sının memnun olduğunu ifade ettiği belirtildi.


Almanya'da Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde SPD yaklaşık yüzde 26, Yeşiller yaklaşık yüzde 15, FDP ise yüzde 11,5 oy almıştı.


Buna karşın 2021'de yüzde 25 oy alarak ana muhalefete düşen Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ise oyunu yüzde 30'lara çıkardı.


Yüzde 10,3 oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) oy oranının ise yüzde 17 civarında olduğu ifade edildi.


#Almanya
#Koalisyon
#Anket
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