Dünya Almanyada rekor enflasyon 7,9dan yüzde 10a çıktı
AVRUPA

Almanya'da rekor enflasyon: 7,9'dan yüzde 10'a çıktı

Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı. Enflasyon ülkede çift haneye yükselerek son 70 yılın rekorunu kırmış oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyada rekor enflasyon: 7,9dan yüzde 10a çıktı
Arşiv

Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında çift haneye yükseldi. Enflasyon 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Almanya federal istatistik ofisi Destatis verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.0 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu. Tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
DÜNYA
Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde

Yıllık artış yüzde 43,9 oldu

Ekonomistler ise eylül enflasyonunu yüzde 9,9 olarak bekliyordu.

Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının Eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Almanya'da gıda fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 43,9 oldu.

Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
DÜNYA
Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
Hacı adaylarınıheyecanlandıran adım

Hacı adaylarını
heyecanlandıran adım

​Suudi Arabistan'dan hac uygulaması.
Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor

Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor

​Tek tek ifşa edildi: Peki sizin grubunuz hangisi?
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiyenin AB üyeliğini destekliyoruz

​Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü.

​İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap.

​İngiliz basını 'güvenilir istihbarat' diyerek duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.