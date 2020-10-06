​Almanya'da sağlık skandalı: Yaşlı kadın bakımsızlıktan ölüme terk edildi

Almanya'daki sağlık skandalını Yeni Şafak'a anlatan Adalet Demircan, “9 aydır annemi ölüme terk ettiler” diyerek, “Anneme, hastalıklarından dolayı kullanması gereken ilaçları bakıcılar yanlış yöntemle veriyor. Bu da annemin durumunun kötüleşmesine neden oldu. 2019 Aralık ayından beri annemin durumu kötüye gidiyor. Bakıcılar annemin ezilmeden verilmesi gereken ilaçlarını ezerek verdiler. Yatalak duruma geldi. Kendi başına yutkunamıyor” dedi. Annesinin ihtiyaçlarının sigorta tarafından karşılanmadığını ve bakımevine veya ölümcül hastaların bakıldığı yurda yatırması için baskı gördüğünü söyleyen Demircan, “Hospiz denilen bu yurtlarda 14 gün yaşayacak, morfinin dozunu artırarak annemi öldürmek istiyorlar ya da bir bakımevinde bakımsızlıktan annemi öldürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

HAKKIMI İSTİYORUM

Almanya hükümetine “Annemi hak ettiği standart bakımını üstlenin’ diye seslenen Demircan, annesinin ölüme terk edildiğini belirterek “Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanım Fahrettin Koca lütfen yardım edin, sahip çıkın” diyor.

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