Almanya'da temel ihtiyaçlarda kıtlık alarmı: Tuvalet kağıdı savaşı kapıda

Alman basınına yansıyan bir haberde, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalınabileceği kaydedildi.

FABRİKALAR KARSIZ HALE GELEBİLECEK

Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek.

Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.

Schaller, “Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM