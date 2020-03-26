Almanya’da Türkler sahaya iniyor: Merkel'e 'korona' mektubu
Avrupalı Türkler, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e korona virüse karşı alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladıkları ve desteklediklerini içeren bir mektup gönderdi. Salgınla mücadelede yerel yönetimlere iş birliği teklif edilen mektupta, “Birlikte güçlüyüz” vurgusu yapıldı.
Uluslararası Demokratlar Birliği'nden(UID), koronavirüsle boğuşan Almanya'ya anlamlı bir destek geldi.
UID Genel Başkanı Bülent Bilgi imzası ile başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere ırkçı parti AfD hariç tüm siyasi parti liderlerine koronavirüsle mücadelede her türlü desteği vereceklerine ilişkin bir mektup gönderildi. Söz konusu mektup önde gelen 20'ye yakın şehrin belediye başkanına da yollandı.
TEDBİR ORTAK GÖREV
Merkel'e gönderilen mektupta, salgının hızla yayılmasının tüm dünya için büyük bir zorluk oluşturduğu ve insanlık tarihinde nadir görülen bir hadisenin ortaya çıktığı dikkat çekildi. Mektupla özetle şu ifadelere yer verildi:
“Bu nedenle etkili tedbirler almak hepimizin ortak görevidir. Toplumumuzun korona salgınını mümkün olan en az zararla hızlı bir şekilde atlatabilmesini sağlayabilmenin tek yolu budur.
Bu nedenle, federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin son dönemde karara bağladığı önleyici tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aşamada belirlenen önlemleri ve tedbirleri tutarlı bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Uluslararası Demokratlar Birliği olarak alınan bu önlemleri memnuniyetle karşılıyor federal hükümete, eyalet hükümetlerine ve belediyelere desteklerimizi sunuyoruz."
UID Başkanı Bilgi imzalı mektupta "Belediyelerin bu önlemleri uygulamada özel bir görevi olduğundan, yerel bağlantılarımız ve üyelerimizle, ilgili belediyelere iş birliği konusunda yardımcı olabilmekten mutluluk duyarız. Bu krizi mümkün olan en kısa sürede ve olabildiğince az zararla aşabilmek için tüm vatandaşları belirlenen kurallara uymaya çağırıyoruz. Sadece birlikte güçlüyüz" denildi.