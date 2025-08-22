Almanya'da Türkleri katleden teröriste 'tahliye' yolu

Almanya'da 2000 ile 2007 arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe'nin tahliye edileceği iddia edildi. Aşırı sağcılıktan çıkış programı "Exit"e kabul edilen zanlı, ömür boyu hapis cezasından kurtulabilir.
Alman basınında yer alan haberlerde, Neonazi yapılanmalardan çıkmak isteyen aşırı sağcı örgüt mensuplarının kabul edildiği "Exit" programına gireceği belirtilen Zschaepe'nin bu program sayesinde erken tahliye olma ihtimalinin ortaya çıkacağı belirtildi.
NSU terör örgütü tarafından akrabaları sistematik şekilde öldürülen kurbanların yakınları, medyada yer alan haberlerin ardından bu karara tepki gösterdi.
Türkler imza kampanyası başlattı
Aralarında Türklerin de bulunduğu ve NSU terör örgütü tarafından katledilen kurbanların yakınları çevrim içi platform Campact'ta bir imza kampanyası başlattı.
Mağdur aileler, burada yaptıkları açıklamada, kendilerine yetkililer tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ve Zschaepe'nin programa katılımını yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini belirterek, bu karara tepki gösterdi.
NSU'nun geçmişi
Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.
Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.
NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.
Yargı süreci
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.