Almanya'da Türkleri katleden teröriste 'tahliye' yolu

Alman basınında yer alan haberlerde, Neonazi yapılanmalardan çıkmak isteyen aşırı sağcı örgüt mensuplarının kabul edildiği "Exit" programına gireceği belirtilen Zschaepe'nin bu program sayesinde erken tahliye olma ihtimalinin ortaya çıkacağı belirtildi.

NSU terör örgütü tarafından akrabaları sistematik şekilde öldürülen kurbanların yakınları, medyada yer alan haberlerin ardından bu karara tepki gösterdi.

Türkler imza kampanyası başlattı

Aralarında Türklerin de bulunduğu ve NSU terör örgütü tarafından katledilen kurbanların yakınları çevrim içi platform Campact'ta bir imza kampanyası başlattı.

Mağdur aileler, burada yaptıkları açıklamada, kendilerine yetkililer tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ve Zschaepe'nin programa katılımını yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini belirterek, bu karara tepki gösterdi.

Mağdurların yakınları, "Exit" programının onlarca yıldır soruşturmayı kasıtlı olarak engelleyen hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir kişilere yardımcı olması gerektiğini savundu.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren terör örgütü NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.







