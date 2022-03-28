Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Almanyada "Z" harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası geliyor
AVRUPA

Almanya’da "Z" harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası geliyor

Almanya’da, Rusya’nın, Ukrayna savaşında askeri araçların üzerine beyaz boya ile yazdığı "Z" harfinin savaş bağlamında bir sembol olarak kullanılması durumunda üç yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanya’da Z harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası verilebilecek
Almanya’da "Z" harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası verilebilecek.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, "Z" harfinin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kullanılmasının suç kapsamında olduğunu belirterek, "Rus askeri araçlarında görüldüğü gibi beyaz 'Z' harfinin savaş bağlamında kullanıldığı tespit edilirse elbette bu savaşı desteklemek anlamına gelir. Bu, suç kapsamına girer ve bu yüzden hemen müdahale ederiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Çocuklar, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Z" harfinin bir sembol olarak ülke genelinde yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich da uluslararası hukukun ihlaline onay verilmesinin kabul edilmeyeceğini dile getirdi.

"Kim bu savaşı kamuoyunda onaylarsa suç işlemiş olur"

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marek Wede, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Alman güvenlik birimlerinin ülkede "Z" harfinin sembol olarak kullanıldığına dair bulgulara ulaştığını, bunun gösterilerde ve mala zarar verme eylemlerinde görüldüğünü belirtti.

"Z" harfinin normal şekilde kullanılmasının yasak olmadığını ifade eden Wede, "Ancak münferit durumlarda Rusya’nın savaşının desteklenmesi anlamına gelebilir. Bu, Ceza Kanunu’nun 140. maddesine göre yasaktır. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş, suç teşkil ediyor. Kim bu savaşı kamuoyunda onaylarsa suç işlemiş olur." dedi.

Üç yıla kadar hapis cezası

Güvenlik birimlerinin bunları takip ettiğini vurgulayan Wede, çok sayıda eyaletin olayların suç teşkil edip etmeyeceğini inceleyeceğini ve buna uygun şekilde hareket edecekleri yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ceza Kanunu'nun 140. maddesi, suçların kamu düzenini bozacağı şekilde onaylanması veya ödüllendirilmesi durumunda bu üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Almanya'da konut fiyatlarındaki rekor artış endişeleri artırıyor
DÜNYA
Almanya'da konut fiyatlarındaki rekor artış endişeleri artırıyor

Almanya'da skandal ödev: Türk öğrencileri hedef aldılar
DÜNYA
Almanya'da skandal ödev: Türk öğrencileri hedef aldılar
Protein tozu felç etmişti

Protein tozu
felç etmişti

20 yaşındaki Hüseyin yaşam savaşını kaybetti.
Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.
Putinin keskin gözüydü

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

​23 günlük yaşam savaşını kaybetti.

​​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia.
İki tane Boğaz<br>köprüsü yapılabilir

İki tane Boğaz
köprüsü yapılabilir

​Antalya Havalimanı Projesi'nde ilk kira ödendi.
Hayrete düşüren olay

Hayrete düşüren olay

Okul servisi sürücüsü polisleri şaşkına çevirdi: Ceza kesildi.

​Rus askerlerini korkutacak görüntü.

​Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.