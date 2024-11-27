Almanya'dan toz kondurmadığı İsrail'e 131 milyon avroluk silah satışı

Almanya'nın, Gazze'deki soykırım saldırılarını desteklediği İsrail'e dev bütçeli silah satışı yaptığı öğrenildi.
Almanya'nın, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına ses çıkarmadığı İsrail'le arasındaki silah ticareti ortaya çıktı. İsrail'e toz kondurmayan, Siyonist devletin soykırımını destekleyen Almanya'nın bu yılın kasım ayı ortasına kadar en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yaptığı bildirildi. Alman hükümetinin 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon avro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon avro değerinde silah sevkiyatına izin verdiği belirtildi.
Almanya'nın bu yıl kasım ayı ortasına kadar
'e en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yaptığı bildirildi.
Alman Federal Meclisi muhalefet partilerinden
Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW)
sunduğu soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre, Alman hükümeti, 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon avro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon avro değerinde silah sevkiyatına izin verdi.
131 milyon avroluk satışın detayı verilmedi
Soru önergesine verilen yanıtta, Almanya'dan İsrail'e bu yıl kasım ayı ortasına kadar en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yapıldığı ortaya çıktı.
Alman hükümeti İsrail'e gönderilen silah sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
En son şubatta onay verilen kategoride küçük silahların yanı sıra muharebe tankları ve denizaltıların olduğu belirtildi.
"İsrail'in soykırım suçu ortağı"
Ülkede İsrail'e yapılan silah sevkiyatı konusunda tartışmalar da yaşanıyor.
Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Almanya'yı silah ihracatı nedeniyle "İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı yapmakla" suçlayan davası, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında bekliyor.
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