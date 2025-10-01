Almanya'nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri duyuldu: Can kaybı var

Almanya’nın Münih kentinde şehrin en işlek noktalarından biri olan Lerchenauer Strasse’de şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay sonrası bölge hızla güvenlik çemberine alınırken, cadde trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, görgü tanıkları bölgede silah sesleri de duyulduğunu aktardı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Polis ve savcılık, olayın perde arkasını aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Almanya’nın Münih kentinde işlek bir cadde olan Lerchenauer Strasse’de patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, geniş bir alanın güvenlik kordonuna alındığını ve bölgede operasyonun sürdüğünü açıkladı.
Nedeni henüz bilinmiyor
Alman haber ajansı Bild'in haberine göre, sabah erken saatlerde Münih'te meydana gelen çok sayıda patlama ve silah sesi haberlerinin ardından bir kişi ölü bulundu .
Polis ve itfaiye ekiplerinin, çok sayıda özel ekip ve bomba imha uzmanıyla birlikte bölgede birkaç saattir faaliyet gösterdiği bildirildi.
Adamın evine patlayıcı yerleştirip ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği düşünülüyor.
Polis sözcüsüne göre, şu anda kentte halk için herhangi bir tehlike bulunmuyor.
Sözcü, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları nedeniyle yolun geniş çaplı olarak kapatıldığını söyledi.