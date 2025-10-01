Almanya'nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri duyuldu: Can kaybı var

Almanya’nın Münih kentinde işlek bir cadde olan Lerchenauer Strasse’de patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, geniş bir alanın güvenlik kordonuna alındığını ve bölgede operasyonun sürdüğünü açıkladı.





Nedeni henüz bilinmiyor





Alman haber ajansı Bild'in haberine göre, sabah erken saatlerde Münih'te meydana gelen çok sayıda patlama ve silah sesi haberlerinin ardından bir kişi ölü bulundu .





Polis ve itfaiye ekiplerinin, çok sayıda özel ekip ve bomba imha uzmanıyla birlikte bölgede birkaç saattir faaliyet gösterdiği bildirildi.





Adamın evine patlayıcı yerleştirip ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği düşünülüyor.





Polis sözcüsüne göre, şu anda kentte halk için herhangi bir tehlike bulunmuyor.

Sözcü, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları nedeniyle yolun geniş çaplı olarak kapatıldığını söyledi.











