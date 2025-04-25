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Altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var

Altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var

14:3525/04/2025, Cuma
DHA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 10 kişi hayatını kaybetti. Güney Kivu Valisi Douglas Dunia Masumbuko, Kabare bölgesindeki Luhihi madenindeki göçükte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve ‘yaralı sayısı göz önüne alındığında ölü sayısının artabileceğini’ aktardı. Kazanın iklim değişikliğine bağlı doğal afet nedeniyle olduğunu belirten Masumbuko, bölgedeki kontrolsüz inşaat faaliyetleri ve altın kuyularının yetersiz bakımının da kazada etkili olduğunu vurguladı.


Yetkililer, maden bölgesindeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer kazaların önlenmesi için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.



#altın madeni
#göçük
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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