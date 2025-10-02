Altın madeninde göçük: Meydana gelen göçükte 6 kişi öldü

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.