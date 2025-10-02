Yeni Şafak
Altın madeninde göçük: Meydana gelen göçükte 6 kişi öldü

17:122/10/2025, Perşembe
AA
Gana'da kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi öldü
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti vilayetinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonundan (NADMO) yapılan açıklamada, Ashanti'ye bağlı Atwima Mponua bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde göçük olduğu belirtildi.


Açıklamada, göçükteki 6 kişinin cesedine ulaşıldığı, 8 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Enkaz altında 2 kişinin kaldığı, kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi.


Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.



