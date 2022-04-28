Amal Clooney: Ukrayna bugün Avrupa'nın ortasında bir mezbaha

BM Güvenlik Konseyi, Fransa ve Arnavutluk'un talebi üzerine Ukrayna'da işlenen suçları ele almak üzere "arria formula" olarak bilinen gayriresmi oturumu yapıldı.

Oturuma davet edilen Amal Clooney, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna hükûmetine ve özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına yardım etmekten onur duyduğunu ve bunu bir görev olarak gördüğünü söyledi.

"Ukrayna bugün Avrupa'nın ortasında bir mezbaha" diyen Clooney, Ukrayna'da savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işlendiğini belirtti.

Clooney, "Bu noktaya nasıl mı geldik? Adaleti bu kadar uzun süre görmezden geldiğimiz için buradayız. Çok uzun süredir Darfur'da, Myanmar'da, Yemen'de kitlesel insan hakları ihlalleri, işkence ve tecavüzleri izledik. Failler bu suçları bedel ödemeyeceklerine inanarak işledi ve haklı da çıktılar." diye konuştu.

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'Masum insanlar katlediliyor'

Ukrayna Buça'da yaşanan katliamın kendisine Suriye'de yaşanan katliamları anımsattığını ifade eden Clooney, "kasap" olarak bilinen Rus generalin Halep'in ardından Mariupol'da "masum insanları katlettiğini" söyledi.

Ukrayna'ya destek için ülkelerin Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açması çağrısı yapan Clooney, ülkelerin ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesini desteklemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisinin tanımayan ABD'nin bu itirazından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

FOTOĞRAF 11 Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırılarında Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev’e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı. Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor. Ukrayna'da akıllara durgunluk veren görüntü: Araçlarıyla korkusuzca mayınların üzerinden geçtiler Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için her türlü yönteme başvuruyor. Bunlardan biri ise mayınlar. Ukrayna'da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücülerinin korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçmesi şaşırttı. BiP'te paylaş

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