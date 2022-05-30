Ambargo koyup deliyorlar: Rus petrolüne Yunan hüllesi

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin ülkeye karşı açıkladığı yaptırım paketleri birçok sektörü kapsarken, AB ülkelerinin, Rus petrolünü iki ayaklı bir sistemle kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Buna göre, Yunanistan’a ait petrol tanker filosu Rus petrolünün ana taşıyıcısı konumuna yükselirken, bu tankerler aracılığıyla Hindistan’a taşınan petrolün işlenerek dizel olarak Avrupa’ya ihraç edildiği ortaya çıktı.

3,6 MİLYON VARİLE YÜKSELDİ

Gerçek zamanlı enerji kargo takip şirketi Vortexa verilerine göre, AB ülkelerinin alımlarının devam etmesi ve Asya’nın Rusya’dan petrol alımını artırması Rus petrol ihracatının günlük ortalama 3,6 milyon varil seviyesinde kalmasını sağlıyor. Bu miktar, ilk çeyrekteki günlük ortalama petrol ihracatının yaklaşık 400 bin varil üzerinde. Rusya’nın Baltık ve Karadeniz limanlarından Avrupa sularına giden petrol kargolarındaki artış, ihracatı yükseltiyor.

LİMANLARDA GEMİDEN GEMİYE AKTARIM OPERASYONU

Bu iki limandan deniz yoluyla taşınan petrol miktarı yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 1,8 milyon varil olurken, nisan ve mayıs ayrılarında günlük ortalama 2,3 milyon varile çıktı. Sadece Yunanistan limanlarına ulaşan petrol ise günlük 900 bin varile ulaştı. Yunanistan limanları Rus petrolünün gemiden gemiye aktarım yoluyla diğer ülkelere ihraç edildiği önemli bir merkez haline geldi.

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YÜZDE 63’ÜNÜ TAŞIYOR

Yunanistan’a ait tankerler de halihazırda Rus petrolünün ana taşıyıcısı konumunda bulunuyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks’un paylaştığı verilere göre, Yunanistan’a ait tankerler Rus petrolünün yüzde 63’ünün taşınmasını sağlıyor. Brooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya nasıl bu kadar büyük miktarda cari fazla oluşturuyor? Rusya’dan çıkan petrol tankeri verilerine göre, bunu Yunanistan gemileri mümkün kılıyor. Diğer ülkeler Rusya›ya karşı artarak ambargo uygulayıp kapasitelerini azaltırken.» ifadelerini kullandı.

DİZEL’İN YÖNÜ AVRUPA

Avrupa’nın yüksek miktarda dizel ihtiyacı olduğunu aktaran Primary Vision Network Kıdemli Analisti Mark Rossano, Hindistan’ın son aylarda bu ihtiyacın yüzde 30’unu karşılayarak bir rahatlama sağladığını kaydetti. Rossano, “Hindistan ve Çin’in ham maddeye, Avrupa’nın da dizele ihtiyacı var. Avrupa’nın kısa vadede seçeneği olmadığı için Rus ham petrolünün Asya’ya gitmesine izin veriyor ve verecek, sonrasında da bu ülkelerden yüksek miktarlarda dizel alacak.” dedi.

DÜNYA Rus petrolü Asya’ya akıyor: En büyük alıcılar Hindistan ve Çin