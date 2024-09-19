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Amerika İran kaynaklı casuslukla çalkalanıyor: Trump'ın bilgileri Biden'ın eline nasıl geçti?

Amerika İran kaynaklı casuslukla çalkalanıyor: Trump'ın bilgileri Biden'ın eline nasıl geçti?

Seda Ekinci
15:1619/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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FBI'dan casusluk iddiası: İranlı hackerlar Trump'ın bilgilerini Biden'ın ekibine yolladı
FBI'dan casusluk iddiası: İranlı hackerlar Trump'ın bilgilerini Biden'ın ekibine yolladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı "Şimdi ortaya çıktı! FBI İran'ı kampanyamı gözetlerken ve bilgileri Kamala Harris'e aktarırken yakaladı" açıklamasının ardından ortalık karışmış casusluk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İranlı korsanların ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını duyurdu. FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile Ulusal Siber Güvenlik Birimi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu siber eylemler, İran'ın anlaşmazlığı körüklemek ve seçim sistemine olan güveni sarsmak için uyguladığı çok yönlü yaklaşımının bir örneğidir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler İran Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin iddialarının “temelden yoksun ve tamamen kabul edilemez” olduğu aktarıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İranlı korsanların ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri çaldığını duyurmuş, ABD'deki casusluk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hackerların Trump'a ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını kaydeden FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile Ulusal Siber Güvenlik Birimi tarafından yapılan ortak açıklamada,
“Dahası İranlı bilgisayar korsanları eylemlerini Haziran ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ilişkin çalıntı kamuya açık olmayan verileri ABD medya kuruşlarına göndermeyi sürdürdü. Bu siber eylemler, İran'ın anlaşmazlığı körüklemek ve seçim sistemine olan güveni sarsmak için uyguladığı çok yönlü yaklaşımının bir örneğidir”
denildi. Açıklamada, maillere yanıt verilip verilmediğinin ve çalıntı verilerin içeriğinin ise ne olduğunun bilinmediği aktarıldı. Açıklamada, İranlı hackerların Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının başına kadar olan sürede
Cumhuriyetçi başkan adayının kampanyasından çalınan materyalden bir metin alıntısı içeren e-postaları Biden'ın kampanya ekibi görevlilerine direkt olarak gönderdikleri bildirildi.

Donald Trump ve Kamala Harris
ABD, Ağustos ayında İran'ı her iki ABD Başkan adayının da seçim kampanyasına siber saldırılar başlatmak ve siyasi anlaşmazlıkları körüklemeyi amaçlayan etki operasyonlarıyla Amerikan halkını hedef almakla suçlamıştı.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın rakibi Başkan Biden, 21 Temmuz ayında seçimden çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamıştı.


İran'dan iddialara yalanlama: Kabul edilemez

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) İran'ın ABD başkanlık seçimlerini hacklemeye çalıştığı ve eski
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bilgileri Demokratlara ilettiğine ilişkin iddialarının gerçek dışı ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada,
söz konusu iddiaların hiçbir meşruiyeti bulunmadığı ve gerçek dışı olduğunun altı çizilirken, "İran, iç kargaşa ve seçim tartışmalarına dahil olmaz."
ifadesi kullanıldı.

Daha önce de belirtildiği gibi
İran'ın ABD seçimlerine dahil olması için bir gerekçe ya da niyeti bulunmadığı kaydedilen açıklamada, buna yönelik iddiaların tümüyle reddedildiği belirtildi.
Açıklamada,
ABD'nin resmi ve şeffaf bir şekilde iddialarına ilişkin delilleri ortaya koyması gerektiği bildirilen açıklamada, sürekli olarak benzer iddiaların ortaya atılmasının ABD'nin itibarını zedeleyeceği savunuldu.

FBI İran'ı casusluk yaparken mi yakaladı?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,
"Şimdi ortaya çıktı! FBI İran'ı kampanyamı gözetlerken ve bilgileri Kamala Harris'e aktarırken yakaladı."
ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'i yasa dışı bir şekilde casusluk yapmakla suçlayan Trump, Harris'e istifa etme çağrısında bulundu.
Trump,
"Komünist solcular Harris yerine başka bir aday belirleyecek mi?"
sorusunu yöneltti.
FBI, yayımladığı raporda İranlı hackerların casusluk yaptığını, Trump'ın kampanyasından elde ettikleri bilgileri haziran ve temmuz aylarında Biden kampanyasına ilettiğini iddia etmişti.


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#Donald Trump
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#hacker
#İran

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