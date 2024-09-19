Amerika İran kaynaklı casuslukla çalkalanıyor: Trump'ın bilgileri Biden'ın eline nasıl geçti?

Hackerların Trump'a ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını kaydeden FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile Ulusal Siber Güvenlik Birimi tarafından yapılan ortak açıklamada,

“Dahası İranlı bilgisayar korsanları eylemlerini Haziran ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ilişkin çalıntı kamuya açık olmayan verileri ABD medya kuruşlarına göndermeyi sürdürdü. Bu siber eylemler, İran'ın anlaşmazlığı körüklemek ve seçim sistemine olan güveni sarsmak için uyguladığı çok yönlü yaklaşımının bir örneğidir”

denildi. Açıklamada, maillere yanıt verilip verilmediğinin ve çalıntı verilerin içeriğinin ise ne olduğunun bilinmediği aktarıldı. Açıklamada, İranlı hackerların Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının başına kadar olan sürede