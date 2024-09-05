Ankara'daki tarihi ziyaret dünya basınında: Erdoğan ve Sisi yeni bir sayfa açtı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu. Sisi, Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni yapıldı.
İki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası
Erdoğan ve Sisi, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Şubat ayında Kahire’ye yaptığı ziyaretin iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, “O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz” dedi.