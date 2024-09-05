Ankara'daki tarihi ziyaret dünya basınında: Erdoğan ve Sisi yeni bir sayfa açtı

Al Jazeera,

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ülkesi gibi bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağların yeniden inşası için Ankara'ya gittiğini yazdı. Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor” açıklamasına dikkat çekti. Al Jazeera, görüşmenin yıllardır çeşitli konularda görüş ayrılıkları bulunan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.