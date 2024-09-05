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Dünya

Ankara'daki tarihi ziyaret dünya basınında: Erdoğan ve Sisi yeni bir sayfa açtı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin başkanlık ettiği heyetler teknolojiden enerjiye, eğitimden sağlığa 17 anlaşma imzaladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret dünya çapında yankı uyandırdı. Mısır ve Türkiye arasında yeni bir sayfanın açıldığını yazan gazeteler, Erdoğan ve Sisi'nin Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğine dikkat çekti. Yunan medyası ise iki liderin temasından duyduğu endişeyi yansıttı.

Seren Som
09:43 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kritik ziyaret ve Mısır-Türkiye ilişkileri bugün dünya basınının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.
Kritik ziyaret ve Mısır-Türkiye ilişkileri bugün dünya basınının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu. Sisi, Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni yapıldı.

İki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası

Erdoğan ve Sisi, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Şubat ayında Kahire’ye yaptığı ziyaretin iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, “O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

Uluslararası basında yankılandı

Kritik ziyaret ve Mısır-Türkiye ilişkileri bugün dünya basınının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Al Jazeera,
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ülkesi gibi bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağların yeniden inşası için Ankara'ya gittiğini yazdı. Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor” açıklamasına dikkat çekti. Al Jazeera, görüşmenin yıllardır çeşitli konularda görüş ayrılıkları bulunan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.

'Gazze için ortak tavır' vurgusu

Agence France-Presse
(AFP)
haber ajansı iki liderin şubat ayında Kahire'de, dün de Ankara'da gerçekleştirilen zirve sonrası ilişkilerinde
'yeni bir sayfa'
açtığını belirtirken Türkiye ve Mısır arasında 17 işbirliği anlaşması imzalandığını yazdı. AFP ayrıca Erdoğan ve Sisi'nin Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.
France24,
Türkiye ve Mısır'ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında daha da ısındığını belirterek, "Her iki lider de Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

'Yeni dönemin başlangıcı birlikte kutlandı'

Associated Press (AP)
haber ajansı ise iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi ile Mısır Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini yazdı. Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'daki havalimanında karşıladığına dikkat çeken AP, Sisi'nin "Ziyaretim Mısır ve Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak iradenin bir yansıması" ifadelerine yer verdi.
Times of Israel
, görüşme ile uzun süredir gergin devam eden ilişkilerin yumuşadığını ve iki ülkenin ticaret, savunma, sağlık, enerji ve çevre konuları dahil olmak üzere her alanda ilişkileri iyileştirme iradesini yeniden teyit ettiğini yazdı.
Middle East Eye
, Sisi'nin Türkiye ziyaretinde 200 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandığına dikkat çekti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi'nin bizzat katıldığı etkinlikte, yıllardır süren anlaşmazlıklar ve bozulan ilişkilerin ardından yeni bir dönemin başlangıcı birlikte kutlandı." ifadelerini kullandı.

Komşu endişelendi

Kathimerini
gazetesi Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın en kritik boyutunun ekonomik olduğunu öne sürdü. Haberde,
"Libya'da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için belki de en endişe verici gelişme zira yakın zamana kadar taban tabana zıt kamplarda yer alan Ankara ve Kahire, iletişim ve anlayış kanalları açmaya çalışıyor gibi görünüyor"
ifadelerini kullandı.

Külliye'de Erdoğan-Sisi zirvesi: 'Filistin devleti resmen tanınmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında çeşitli alanlar 17 anlaşmaya imza atıldı. Konuşmasında Gazze konusunda Mısır ile Türkiye'nin ortak tavır sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde. Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde mutabık kaldık. Gazze'de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır" dedi. Sisi ise Türkiye'nin Filistin meselesindeki çabasına desteklerinin tam olduğunu belirterek "Filistin devleti resmen tanınmalı" dedi.


#Türkiye
#Mısır
#Recep Tayyip Erdoğan
#Abdulfettah es-Sisi
#Yunanistan
#Avrupa
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