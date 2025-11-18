Ankara’nın hamleleri Tel Aviv'in planlarını altüst etti: İsrail basınında Türkiye paniği

İsrail merkezli INSS, özellikle Gazze’de ateşkes sonrası planlanan düzenlemelerde Türkiye’nin etkinliğinin artmasının İsrail adına en kritik tedirginlik başlıklarından biri olduğunu vurguluyor. Gazze Şeridi’nde kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü içinde Türk askerinin yer alma ihtimali, İsrail tarafında sert itirazlarla karşılanan konuların başında geliyor. Habere göre; Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye’de artan Türk askeri varlığı ile Ankara’nın donanma gücünün Doğu Akdeniz’de sağladığı avantaj da İsrail’i rahatsız eden başlıklardan biri.





TÜRKİYE’NİN GAZZE’DEKİ ROLÜ TEL AVİV’İ GERGİNLEŞTİRİYOR





Haberlerde, Türkiye’nin Ekim ayında ateşkesi kabul ettirme ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas üzerinde etkili bir baskı kurduğu belirtiliyor. Şarm El-Şeyh’te düzenlenen “barış zirvesi” sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği “Ne zaman ihtiyacım olsa o hep orada” sözleri ise Ankara’nın süreçteki ağırlığını gösteren önemli bir not olarak aktarılıyor.





Ateşkesin ardından Türkiye’nin Gazze’ye yönelik siyasi ve insani girişimlerini hızlandırması da İsrail’de yakın takip altında. Türk yardım ekiplerinin enkaz kaldırma, sağlık hizmeti ve gıda desteği çalışmalarında Türk bayraklı ekip fotoğraflarını paylaşması da haberde öne çıkan ayrıntılar arasında.





Ateşkesten bu yana Ankara, Arap ve Müslüman ülkelerden dışişleri bakanlarının Trump’ın 20 maddelik planının ikinci aşamasını görüştüğü bir diplomatik toplantıya da ev sahipliği yaptı. İsrail’in Türk askerinin Gazze’de kurulması beklenen uluslararası istikrar gücünde yer almasına yönelik sert muhalefetine rağmen, bu fikrin tamamen rafa kaldırılmadığı; Türkiye’nin yaklaşık 2.000 askerin bölgeye nasıl konuşlandırılabileceğine dair somut planlamalar yaptığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı.





SURİYE’DE DENGELER: TÜRKİYE İSRAİL’İN HESAPLARINI ZORLUYOR





İsrail kaynaklarına göre Suriye sahası da iki ülke arasındaki en hassas dosyalardan biri. Ankara’nın orta ve güney Suriye’de daha kalıcı bir askerî ve siyasî düzen kurma arayışı, İsrail’in ülkedeki hava operasyonları açısından stratejik tehdit olarak değerlendiriliyor. Haberde ayrıca, Türkiye’nin desteklemeyi hedeflediği bazı ticari ve enerji hatlarının, İsrail’in dahil olmak isteyebileceği projeleri bypass edebileceği; özellikle Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nun (IMEC) bu açıdan riskli görüldüğü ifade ediliyor.





EUROFIGHTER TYPHOON ADIMI: TEL AVİV’DEN YAKIN TAKİP





Türkiye’nin hız kazanan askeri modernizasyon süreci de İsrail tarafından yakından izlenen başka bir başlık. Ankara’nın Birleşik Krallık ile 20 adet Eurofighter Typhoon alımı için anlaşma imzalaması ve BAE ile Umman’dan ikinci el 24 Typhoon temin etmeye hazırlanması, İsrail’in bölgesel hava üstünlüğüne ilişkin değerlendirmelerinde etkili oluyor.





Ayrıca Türkiye’nin kendi hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yerli bir “Çelik Kubbe” geliştiriyor olması ve ülkede sığınak yönetmeliklerinde yapılan kapsam genişletmeleri de Tel Aviv’de Ankara’nın uzun vadeli savunma planları konusunda soru işaretlerini artıran gelişmeler olarak öne çıkıyor.







