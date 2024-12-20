Antik Taş Devri yerleşiminden uzaylı benzeri heykeller ortaya çıkarıldı

Figürinlerin bulunduğu Bahra 1 bölgesi, 2009 yılından bu yana Arap Yarımadası’ndaki antik Taş Devri toplumlarına dair en önemli araştırma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.





Son kazılarda elde edilen küçük ama özenle işlenmiş kil figürinlerin, Ubaid kültürüne özgü olduğu belirtiliyor. Bu kültür, Mezopotamya'dan Anadolu ve Arap Yarımadası'na kadar geniş bir alana yayılmıştı.





Daha önce benzer figürinlere Mezopotamya'da rastlanmış olsa da, Körfez bölgesinde ilk kez bu tür buluntular ortaya çıktı.









Figürinlerin anlamı ve kullanım amacı

Varşova Üniversitesi’nden Arkeolog Piotr Bielinski, figürinlerin bu eski topluluk için sembolik ya da ritüelistik bir değeri olabileceğini ifade etti. Bahra 1'de bulunan kil figürinler, Ubaid kültürünün estetik ve sembolik anlayışına dair yeni sorular doğuruyor. Kazılar ayrıca Arap Yarımadası'nda üretilen seramiklerin kökenine dair önemli bulgular sağladı.





Bölgede kullanılan iki ana seramik türünden biri olan ve Mezopotamya’dan ithal edilen Ubaid seramiklerinin yanı sıra, yerel olarak üretilen "Coarse Red Ware" adlı kaba kırmızı seramiklerin ilk üretim noktalarından birinin Bahra 1 olduğu belirlendi.





Yapılan analizlerde, yerel seramiklerin kilinde yabani bitkilerden elde edilen organik kalıntılar bulunurken, ithal Ubaid seramiklerinde arpa ve buğday gibi tarım ürünlerine ait izlere rastlandı.









Buluntular, yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda çevresel tarih açısından da önemli. Seramiklerin yapımında kullanılan bitki kalıntıları, 6. binyılın ortalarında Arap Yarımadası'ndaki flora çeşitliliğine dair ipuçları sunabilir.



