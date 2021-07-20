Dünya Arefe günü de Aksayı bastılar Onlarca asker bir kadına saldırdı
ORTADOĞU

Arefe günü de Aksa’yı bastılar: Onlarca asker bir kadına saldırdı

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki provokasyonu arefe gününde de devam etti. İsrail polisi eşliğindeki 200’den fazla fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’e baskın düzenledi, kadın ve çocuklara vahşice saldırdı. Filistin Devleti ile Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail Başbakanı Bennett’in Aksa’ya ‘organize ve sistematik’ baskınlarının ‘olayları tehlikeli bir dini çatışmaya sürüklediği’ açıklaması yaptı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Arefe günü de Aksa’yı bastılar: Onlarca asker bir kadına saldırdı
İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da Filistinli kadına saldırdığı görüntüler büyük tepki çekti.

200’den fazla fanatik Yahudi, arefe gününde İsrail polisi eşliğindeki Harem-i Şerif’e baskın düzenledi. Önceki gün 1500’ü aşkın İsrailli, Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve “Tişa BeAv” adını verdikleri sözde matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’da organize bir provokasyona imza atmıştı. Aksa’nın avlusuna giren fanatik Yahudiler ayin yapmış, İsrail polisi de baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile saldırmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett işgalci yerleşimcilere Mescid-i Aksa’ya “organize ve sistematik baskınların devam etmesi” talimatı verdi. Provokasyon dün de sürdü.

Kadın-çocuk ayrımı yapmayan işgal güçleri Filistinlileri darp etti.
Kadın-çocuk ayrımı yapmayan işgal güçleri Filistinlileri darp etti.

KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRDILAR

  • Sabah namazına gelen Müslümaların Mescid-i Aksa’ya girmesi engellendi. İşgal güçleri Mescid-i Aksa meydanlarında kadın ve çocuklara vahşice saldırdı. Çok sayıda İsrail polisinin Filistinli bir kadını aralarına alıp darp etmesi, büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Siyonist vahşetin dünyaya ilanı oldu. Kadını önce yere yatıran işgalciler, ardından çantasına el koydu. Bölgeden uzaklaşmasına izin verilmeyen kadının çevresi İsrail polisleri tarafından sarılıp adım atması bile engellendi. Polis korumasındaki yerleşimcilerin baskınları sırasında bir grup tekbirler getirip direnişini sürdürdü. Şam Kapısı’ndan ses bombaları atan işgal güçleri onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Kudüslüler tüm Filistinlileri bayram namazına Mescid-i Aksa’ya çağırdı.

DİNİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLÜYOR

Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Mescid-i Aksa’ya “organize ve sistematik” baskın talimatına tepki gösterdi. Bennett’in Mescid-i Aksa’da yaşananlara ilişkin verdiği talimatın olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklediği vurgulanan açıklamada, “İsrail hükümeti, uluslararası çözüm çabalarını engellemesi ve bilhassa mübarek Kurban Bayramı arefesinde bu provokasyonun gerçekleşmesi nedeniyle çatışmaların tırmanmasının sorumluluğunu taşıyor” ifadesine yer verildi. Bennett’in talimatı için “işgal güçlerinin koruması altında organize devlet terörü yapılmasına yönelik bir çağrı” değerlendirmesi yapıldı.

Şeyh Ömer El- Kisvani
Şeyh Ömer El- Kisvani

Fas Kapısı her arefe kapatılıyor

  • Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, El-Meğaribe (Fas) Kapısı’nın 4 yıldır arefe günlerinde kapatıldığını söyledi. Ümitsiz olmadıklarını ifade eden El-Kisvani, “Allah’ın zaferi ve kurtuluşun yakın olduğuna bütün kalbimizle inanıyoruz” dedi. Bennett’in sözlerini de değerlendiren El-Kisvani, “Bu, küstahlığın ve pervasızlığın zirvesidir. İşgalci devletteki piramidin tepesinden tüm Müslümanlara bir meydan okumadır” şeklinde yorumladı.
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