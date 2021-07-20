Arefe günü de Aksa’yı bastılar: Onlarca asker bir kadına saldırdı

200’den fazla fanatik Yahudi, arefe gününde İsrail polisi eşliğindeki Harem-i Şerif’e baskın düzenledi. Önceki gün 1500’ü aşkın İsrailli, Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve “Tişa BeAv” adını verdikleri sözde matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’da organize bir provokasyona imza atmıştı. Aksa’nın avlusuna giren fanatik Yahudiler ayin yapmış, İsrail polisi de baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile saldırmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett işgalci yerleşimcilere Mescid-i Aksa’ya “organize ve sistematik baskınların devam etmesi” talimatı verdi. Provokasyon dün de sürdü.

Kadın-çocuk ayrımı yapmayan işgal güçleri Filistinlileri darp etti.

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KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRDILAR

Sabah namazına gelen Müslümaların Mescid-i Aksa’ya girmesi engellendi. İşgal güçleri Mescid-i Aksa meydanlarında kadın ve çocuklara vahşice saldırdı. Çok sayıda İsrail polisinin Filistinli bir kadını aralarına alıp darp etmesi, büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Siyonist vahşetin dünyaya ilanı oldu. Kadını önce yere yatıran işgalciler, ardından çantasına el koydu. Bölgeden uzaklaşmasına izin verilmeyen kadının çevresi İsrail polisleri tarafından sarılıp adım atması bile engellendi. Polis korumasındaki yerleşimcilerin baskınları sırasında bir grup tekbirler getirip direnişini sürdürdü. Şam Kapısı’ndan ses bombaları atan işgal güçleri onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Kudüslüler tüm Filistinlileri bayram namazına Mescid-i Aksa’ya çağırdı.

DİNİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLÜYOR

Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Mescid-i Aksa’ya “organize ve sistematik” baskın talimatına tepki gösterdi. Bennett’in Mescid-i Aksa’da yaşananlara ilişkin verdiği talimatın olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklediği vurgulanan açıklamada, “İsrail hükümeti, uluslararası çözüm çabalarını engellemesi ve bilhassa mübarek Kurban Bayramı arefesinde bu provokasyonun gerçekleşmesi nedeniyle çatışmaların tırmanmasının sorumluluğunu taşıyor” ifadesine yer verildi. Bennett’in talimatı için “işgal güçlerinin koruması altında organize devlet terörü yapılmasına yönelik bir çağrı” değerlendirmesi yapıldı.

Şeyh Ömer El- Kisvani

Fas Kapısı her arefe kapatılıyor