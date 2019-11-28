Dünya Arnavutlukta 45 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
AVRUPA

Arnavutluk'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Arnavutluk'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Arnavutluk'ta bir deprem meydana geldi.
Arnavutluk'ta bir deprem meydana geldi.

Arnavutluk’ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Depremin ardından halk kendini panikle dışarı atarken, çadırlarla oluşturulan kamp alanı havadan görüntülendi.

  • Arnavutluk’ta başkent Tiran’a 40 kilometre uzaklıktaki Durres’te art arda meydana gelen depremlerin ardından artçı depremler devam ediyor. Bölgede Türkiye saati 13.30 sıralarında 4.5 büyüklüğüne bir deprem daha meydana geldi. Direklerin sallanma anı kaydedilirken, insanlar kendilerini panikle dışarı attı.

Arnavutluk’ta OHAL
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Arnavutluk’ta OHAL

Ülkede milli yas ilan edilmesine neden olan depremin ardından vatandaşlar için kamp alanı oluşturuldu. Çadırlarda kalan vatandaşların bulunduğu alanda drone ile havadan görüntülendi. Çadırlarda kalan çocuklara da şeker dağıtıldı.

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“Türkiye’yi Allah korusun”

Flamur isimli bir Arnavut, deprem sonrası evlerinin çatısının çöktüğünü yara almadan kurtulduklarını ifade etti.

Flamur yardımlarla ilgili olarak, “Türkiye’den de Allah razı olsun hepimiz Müslümanız” dedi. “Türkiye’yi Allah korusun” ifadesini kullanan Flamur, Türkiye’ye teşekkür etti.

Yine çadır bölgesine gelen bir baba kız ise kendi yetiştirdikleri meyveleri ücretsiz olarak depremzedelere getirip dağıttıklarını belirtti.

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