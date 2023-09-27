Askeri Kuzey Kore'den transfer edilen ABD'den Çin'e teşekkür

Kafkasya ve uluslararası enerji politikaları uzmanı, ABD Donanma Akademisi’nden Prof. Brenda Shaffer, Azerbaycan-Ermenistan barışının bölgedeki Rusya ve İran'ın kontrolünü zayıflatacağını ve bunun ABD için bir fırsat olduğunu vurguladı. Kafkasya ve uluslararası enerji politikaları uzmanı, ABD Donanma Akademisi’nden Prof. Brenda Shaffer, Azerbaycan-Ermenistan barışının bölgedeki Rusya ve İran'ın kontrolünü zayıflatacağını ve bunun ABD için bir fırsat olduğunu vurguladı.