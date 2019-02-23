Dünya Asyada para saçtı
ASYA

Asya’da para saçtı

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Batılı ülkelerde imajı bozulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, üç Asya ülkesine 150 milyar dolarlık yatırım vadetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Geçen yıl Ekim ayında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul bakonsolosluğunda vahşice katledilmesinin ardından, Batılı ülkelerde “reformcu” imajı yerle bir olan Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turunda toplamı 150 milyar doları yatırımlar vadetti. Pakistan, Hindistan ve Çin’i içeren Asya turu çerçevesinde ilk ziyaretini Pakistan’a yapan Prens Muhammed, burada, 20 milyar dolar yatırım ve hac kotasının artırılması sözü verdi, ayrıca ülkesindeki 2 bine yakın Pakistanlı mahkumu affetti. İkinci durağı Hindistan’da kesenin ağzını daha da açan Veliaht Prens, Yeni Delhi’deki basın toplantısında, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarının 100 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi, ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Suudi Arabistan, Hindistan için de yıllık hac kotasını 200 bin kişiye çıkardı.

Çin’e rafineri yatırımı

  • Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Asya turunda son durağıysa enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin oldu. Bir dönem Çin’in en büyük petrol tedarikçisi olan ülke son 3 yılda tahtını Rusya’ya kaptırdı. Prens Muhammed’in Pekin ziyaretine, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin iki ülke arasındaki enerji ve altyapı trafiğine katkı yapacak şekilde düzenlenmesi konuları ele alındı. Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun Çinli Norinco isimli holdingle Panjin kentinde 10 milyar dolar değerinde rafineri kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi. Aramco’dan yapılan yazılı açıklamada, Suud-Çin konsorsiyumuyla kurulan yeni şirketin, günlük 300 bin varil petrol rafine etme kapasiteli bir tesis inşa edeceği aktarıldı. Anlaşmanın Muhammed bin Selman’ın Asya turu kapsamında imzalandığı belirtildi.


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