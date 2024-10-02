Soykırımcı İsrail'in Lübnan sınırına karadan işgal başlatması ve İran'ın, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurması ve sonrası iki bölge arasındaki ateş hattı iyice gerildi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, vatandaşlarını tahliye etme çalışması yürüttüğünü açıkladı.

TÜRKİYE

Lübnan'daki durumun kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" dedi. Bakanlık, süreci yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin kurulduğunu bildirdi.

İNGİLTERE

İngiltere, vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeye çağırdı. Kıbrıs'a yaklaşık 700 asker gönderdi ve iki Kraliyet Donanması gemisi de dahil olmak üzere askeri varlıklarını güçlendirdi.





İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'ı terk etmek isteyen İngiliz vatandaşları için çarşamba günü Beyrut Refik Hariri uluslararası havaalanından kalkacak bir uçak ayarlandığını duyurdu.





Paylaşımda, "İngiliz vatandaşları, eşleri, partnerleri ve 18 yaşından küçük çocukları bu uçuştan faydalanabilecek ve hassas durumda olanlara öncelik verilecek" ifadeleri kullanıldı.





AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD, Amerikalıların Lübnan'dan tahliyesi gibi senaryolara hazırlıklı olmak üzere Kıbrıs'a onlarca asker konuşlandırdı. Dışişleri Bakanlığı, Amerikalılar için daha fazla koltukla Lübnan dışına uçuşlar eklemek için havayolu şirketleriyle birlikte çalıştığını kaydetti.

FRANSA

Fransız donanmasına ait bir gemi dün Fransa'dan ayrılacak vatandaşlarının tahliyesi için tedbir amacıyla Lübnan kıyılarına doğru yola çıktı. Ordu yetkililerine göre, geminin Toulon limanından Doğu Akdeniz'deki bölgeye ulaşması "5 ila 6 gün" sürecek. Geminin, aynı zamanda Lübnan’da bulunan yaklaşık 20 bin Fransız vatandaşlarının tahliyesinin gerekli olması halinde konuşlandırılmaya hazır helikopterler ve birçok mühimmatla donatıldığı belirtildi.





ALMANYA

Almanya elçilik personelini tahliye etti ve diğerleri vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın gerekli olmayan personeli, büyükelçilik çalışanlarının ailelerini ve tıbbi açıdan hassas durumda olan Alman vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye ettiği ve ayrılmaya çalışan diğerlerine de destek olacağı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki Almanların hala açık olan havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceklerini bildirdi.

HOLLANDA

Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde iki uçuşla Lübnan'daki vatandaşlarını ülkelerine geri göndermek üzere bir askeri uçak göndereceklerini bildirdi.





POLONYA

Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını sınırlandıracaklarını ve Varşova'nın Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım organize edeceğini söyledi.

İSPANYA

İspanya, 350 kadar vatandaşını yarın erken saatlerde Lübnan'dan tahliye etmek üzere iki askeri uçak göndermeyi planlıyor.





KANADA

Kanada, vatandaşları için önümüzdeki üç gün boyunca ticari uçuşlarda 800 koltuk ayırdığını ve bir sonraki uçuşun bugün yapılacağını duyurmuştu. Yaklaşık 45 bin Kanadalının şu anda Lübnan'da bulunduğu bildirildi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly sosyal medya üzerinden, "Lübnan'da Kanada vatandaşıysanız, şimdi ayrılmalısınız. Eğer size bir koltuk teklif edilirse, hemen kabul edin" açıklamasında bulundu.





AVUSTRALYA

Avustralya, Lübnan'daki tahmini 15 bin vatandaşına Beyrut havaalanı açık kaldığı sürece ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Toronto Star gazetesinin haberinde, daha önce Kanada’nın, her gün bin kişinin taşınması için ticari bir gemi kiralanması için Avustralya ile iş birliği yapacağı öne sürüldü.

BULGARİSTAN

Bulgaristan hükümetine ait bir jet, Lübnan'dan tahliye edilen 89 vatandaşıyla birlikte Sofya'ya döndü. Gelenleri Sofya havaalanında karşılayan Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, hükümetin gelecekteki tahliyeler için tüm seçenekleri tartıştığını söyledi. Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Shekerletova da Lübnan'da yaşayan yaklaşık 400 Bulgar'dan 160'ı tahliye edilmek istediklerini söyledi.





YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeye ve ülkeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırırken yardıma ihtiyaç duyulması halinde bir fırkateynin hazır bekletildiği bildirildi.

PORTEKİZ

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat edilmemesini tavsiye etti. Montenegro, hükümetin AB'deki ortak ülkelerle iş birliği içinde orada yaşayan Portekiz vatandaşlarını tahliye etmek için bir planı olduğunu söyledi.





İTALYA

İtalya, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personel sayısını azalttı ve güvenlik personelini arttırdı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vatandaşlarını defalarca ülkeyi terk etmeye çağırdı ve bölgedeki İtalyan barış gücü askerlerinin güvenliği konusunda İsrail'den güvence istedi.







