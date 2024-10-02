Katil sürüsü İsrail'in Lübnan sınırındaki kara operasyonu sürerken, İran dün gece misilleme saldırısı yaptı. İsrail bu saldırının ardından 'Sonuçları olacak' diyerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi. İki aşamalı saldırıda 200'den fazla füze fırlatıldığı öne sürülürken birçok ülke Lübnan'dan tahliye planları yapmaya başladı. İşte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu o ülkeler...
Soykırımcı İsrail'in Lübnan sınırına karadan işgal başlatması ve İran'ın, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurması ve sonrası iki bölge arasındaki ateş hattı iyice gerildi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, vatandaşlarını tahliye etme çalışması yürüttüğünü açıkladı.
İngiltere, vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeye çağırdı. Kıbrıs'a yaklaşık 700 asker gönderdi ve iki Kraliyet Donanması gemisi de dahil olmak üzere askeri varlıklarını güçlendirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'ı terk etmek isteyen İngiliz vatandaşları için çarşamba günü Beyrut Refik Hariri uluslararası havaalanından kalkacak bir uçak ayarlandığını duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde iki uçuşla Lübnan'daki vatandaşlarını ülkelerine geri göndermek üzere bir askeri uçak göndereceklerini bildirdi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını sınırlandıracaklarını ve Varşova'nın Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım organize edeceğini söyledi.
İspanya, 350 kadar vatandaşını yarın erken saatlerde Lübnan'dan tahliye etmek üzere iki askeri uçak göndermeyi planlıyor.
Kanada, vatandaşları için önümüzdeki üç gün boyunca ticari uçuşlarda 800 koltuk ayırdığını ve bir sonraki uçuşun bugün yapılacağını duyurmuştu. Yaklaşık 45 bin Kanadalının şu anda Lübnan'da bulunduğu bildirildi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly sosyal medya üzerinden, "Lübnan'da Kanada vatandaşıysanız, şimdi ayrılmalısınız. Eğer size bir koltuk teklif edilirse, hemen kabul edin" açıklamasında bulundu.
Avustralya, Lübnan'daki tahmini 15 bin vatandaşına Beyrut havaalanı açık kaldığı sürece ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Toronto Star gazetesinin haberinde, daha önce Kanada’nın, her gün bin kişinin taşınması için ticari bir gemi kiralanması için Avustralya ile iş birliği yapacağı öne sürüldü.
Bulgaristan hükümetine ait bir jet, Lübnan'dan tahliye edilen 89 vatandaşıyla birlikte Sofya'ya döndü. Gelenleri Sofya havaalanında karşılayan Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, hükümetin gelecekteki tahliyeler için tüm seçenekleri tartıştığını söyledi. Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Shekerletova da Lübnan'da yaşayan yaklaşık 400 Bulgar'dan 160'ı tahliye edilmek istediklerini söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeye ve ülkeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırırken yardıma ihtiyaç duyulması halinde bir fırkateynin hazır bekletildiği bildirildi.