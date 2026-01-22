Yeni Şafak
Ateşkes sonrası 84 tutuklu işkenceyle öldü

Ateşkes sonrası 84 tutuklu işkenceyle öldü

04:0022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
İsrail merkezli insan hakları örgütü B’Tselem, ateşkesin ilan edildiği Ekim 2025’ten bu yana “İşkence kampı” olarak nitelediği İsrail’in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

B’Tselem tarafından yayımlanan raporda, işkence altında ölenler arasında çocuk tutukluların da olduğu belirtildi. Hapishanelerde ölenlerin 50’sinin Gazze’den, 31’inin işgal altındaki Batı Şeria'dan olduğuna işaret edilen raporda, ölen üç tutuklunun da İsrail diye anılan 1948 Filistin topraklarından olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca, Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 10 bin 900 Filistinlinin İsrail gözaltı merkezlerinde ağır fiziksel ve psikolojik istismar, insanlık dışı koşullar ve sistematik kötü muamele altında tutulduğu belirtildi.



