Ateşkes sonrası 84 tutuklu işkenceyle öldü

B’Tselem tarafından yayımlanan raporda, işkence altında ölenler arasında çocuk tutukluların da olduğu belirtildi. Hapishanelerde ölenlerin 50’sinin Gazze’den, 31’inin işgal altındaki Batı Şeria'dan olduğuna işaret edilen raporda, ölen üç tutuklunun da İsrail diye anılan 1948 Filistin topraklarından olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca, Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 10 bin 900 Filistinlinin İsrail gözaltı merkezlerinde ağır fiziksel ve psikolojik istismar, insanlık dışı koşullar ve sistematik kötü muamele altında tutulduğu belirtildi.