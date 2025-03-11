Ateşkese rağmen Cenin'de Üç Filistinli daha hayatını kaybetti

Açıklamada ayrıca İsrail'in Cenin'de düzenlediği saldırılarda Filistinli Faize İbrahim Ebu Gali'nin (58) de yaşamını yitirdiği kaydedildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırıları ve kuşatmayı Tubas ve Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve mülteci kamplarına taşıyan İsrail ordusu, İkinci İntifada'dan bu yana ilk kez Batı Şeria'ya tanklarla girmişti.