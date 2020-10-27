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Dünya Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusuna ağır darbe Karakol imha edilip komutan öldürüldü
ASYA

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusuna ait karakol imha edildi komutan öldürüldü

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusuna ağır darbe: Karakol imha edilip komutan öldürüldü

ABD'nin arabuluculuğunda dün sabah saatlerinde başlayan ateşkese rağmen Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açmaya devam ediyor. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelleyerek, Ermenistan askerleri geri püskürtülürken, bölgede bulunan bir tümenin komutanı da öldürüdü.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgelere ilerleyişini hızla sürdürüyor.

GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.

Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.

Çatışmalarda çok sayıda Ermeni asker de hayatını kaybetti.

Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı redderek birliklerinden firar etmeye başladı.
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Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.
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Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı.
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Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti.
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Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı.
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Ermeni asker, 1500 paralı askerin Azerbaycan Ordusu'na karşı savaşmaya hazırlandığını kaydetti. Her paralı askerin ayda 600 dolar aldığını ve 10-15 kişilik gruplar halinde askeri eğitim verildiğini söyledi.
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​Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı.
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Ermeni askerlerin sahte koronavirüs sertifikasıyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
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Ermenistan'da sosyal ağlardaki paylaşımlarında bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor.
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Ermenistan'da bin ile iki bin dolara sahte bir COVID-19 sertifikası alınırken, günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor.
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
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Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi.
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Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.
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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.
Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar
Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan'ın sahadaki ezici üstünlüğü karşısında hayatlarından endişe duyan çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Raporu düzenleyen doktor düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanırken, sahte COVID-19 raporuna askerlerin bin ile iki bin dolar arasında para ödediği öğrenildi.

İMHA EDİLEN ARAÇLAR

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
  • ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Padar köyünden görüntüler paylaştı
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Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Padar köyünden görüntüler paylaştı
Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan kurtardığı bölgelere ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Padar köyünün görüntüleri yayınlandı.

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